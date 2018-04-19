Uber加码印度市场 传要与Ola合并当地业务

新浪科技讯 北京时间4月19日中午消息，在线打车公司Uber周三表示，公司将加倍投资印度市场，扩张其在印度的产品、合作伙伴和技术人员数量。“印度无疑是核心市场，无论是现在还是未来。Uber的成功与其在印度市场上的成功息息相关。我们将在印度市场上倾注更多投资，”公司首席运营官邦尼·哈福德（Barney Harford）说。他还说，公司最近与东南亚的Grab的交易已经释放了公司资源，以便提高在印度的投资。他还重申，虽然公司欢迎商业洽谈，但在印度公司对少数股权交易并无兴趣。

“跟印度相比，东南亚市场很不一样。虽然我们欢迎印度合作方的商务洽谈，但我们实际上仍处于领先的地位。所以我们对在印度或其他任何市场上的少数股权交易并不感兴趣，”哈福德说。最近有报道说，Uber和竞争对手Ola要在印度市场上合并。尤其是当Ola的投资者之一软银也向Uber投资了10多亿美元之后，这种猜想得到进一步加强。除了在印度，两家公司也在澳大利亚市场上竞争。

据消息人士透露，两家公司已经进行了多次讨论，但双方仍未达成任何协议。在退出包括印度在内的东南亚市场后，Uber的运营市场为美国、欧洲、部分拉美地区和中东。目前，Uber上的所有出行中30%以上为拼车出行。据Uber所称，公司每天在全球有1500万次出行。(小白)