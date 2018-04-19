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侠客岛谈中兴危机：我们占据了管道 人家掌握着开关

侠客岛谈中兴危机：我们占据了管道 人家掌握着开关
2018年04月19日 08:41 新浪综合
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　　[岛叔说]危机中兴

　　原创 田获三狐 侠客岛

　　“从来就没有什么救世主，也不靠神仙皇帝！要创造人类的幸福，全靠我们自己！”

　　《国际歌》的歌词，在中美贸易摩擦愈演愈烈的今天，显得格外有意义。

　　一

　　无论你是否从事高科技产业，昨天这条新闻很难不引起你的注意——4月16日，美国商务部宣布，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术，禁令有效期将长达七年。

　　如果你不知道这意味着什么，岛叔做个简单的说明：业内人士分析，此举相当于断了中兴未来的发展之路。

　　怎么讲？

　　在此次事件中，暴露出一个重大隐患：我国通信产业核心技术仍然受制于人。在通信产业，由于缺乏核心技术，我国自主知识产权的高端芯片依旧与第一梯队有差距。具体在此次事件中则是，一个企业没有美国提供的高技术芯片，好比摘心挖脑，产品就造不出来。产品交不了货，收不了账，企业很难不遭受危机。

　　中兴的遭遇正应了习近平总书记2016年说过的话——

　　互联网核心技术是我们最大的“命门”，核心技术受制于人是我们最大的隐患。一个互联网企业即便规模再大、市值再高，如果核心元器件严重依赖外国，供应链的“命门”掌握在别人手里，那就好比在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。

　　不错，过去30多年的时间里，我国一跃成为世界第二大经济体，经济上取得了长足的进步。但同时不可否认的是，我国科技创新基础不牢，自主创新特别是原创力还不强，关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变。

　　全球化产业分工给中国经济腾飞提供了巨大的助力，但弊端也越来越为人们所看清：我们占据了管道，人家掌握着开关；我们画好了整条龙，人家不点睛龙就飞不了。

　　拿中兴通讯这次的遭遇来说，凸显出了我国核心技术缺失的软肋，尤其是互联网产业、集成电路产业、电子整机产业等方面，中美的技术存在相当大的差距。

图片来源：公众号“超级学爸”图片来源：公众号“超级学爸”

　　二

　　差距好像大山，无志山压人，有志人搬山。面对一时的技术差距，除了不能盲目悲观，更不能轻易地对高科技发展丧失信心，借此契机自力更生掌握核心科技才是良策。毕竟我们也要看到，随着经济的高速发展，中国的科技实力、研发水平一直在奋起直追，速度惊人。

　　比如，国家刚开始建设三峡水电站时，外国企业看到中国市场大，就把技术卖给我们。可他们没想到中国进步太快了，三峡左岸电机还是以他们为主，右岸电机就是我们自主开发的了。

　　自主创新才有底气。但是正如有段时间，我们一些人信奉的是：造不如买，买不如租的观念，社会上总有一些想靠买买买走捷径的观点。

　　的确，在消费品领域，开店的不怕大肚汉，买买买是有话语权的，多少外国的商铺因此学说中国话，接入支付宝。但在核心技术问题上，权力反转了。点石成金的手指，人家不会卖的。

　　那么并购可不可以？近年来，中国一些企业试图通过并购西方同行企业获得核心技术。但根据很多国家的法律，尽管企业产权已归中国企业，但部分关键技术不得向中方转让。北方重工2007年并购了德国NFM公司，在盾构机生产方面上了一个台阶，但盾构机的关键设计技术仍然得不到突破，就是因为当地法律有限制。

　　市场换技术行不行？过去我们还可以，但一涉及关键领域，你给人家再大的市场也白搭。

　　比如在电力设备里，燃气轮机因为能快速启动而成为电网调峰的利器。但很多核心部件我们做不了，制造时使用的机床也大都靠进口。世界上这方面技术最先进的公司是GE、西门子、三菱，可就算给他们20台燃气轮机的市场，人家都不提供技术。

　　这是因为外企的技术活动严重依赖其母国的研发资源，并未与中国本地产业形成技术根植性，外部技术知识难以转化为内生技术能力。即便在合资企业，由于产品的研发活动高度集中于其总部所在地，中方几乎没有参与空间，因此研发的外溢效应非常弱，我们难以锻炼研发队伍。

　　三

　　习总书记曾经说过说过：当年我们依靠自力更生取得巨大成就。现在国力增强了，我们仍要继续自力更生，核心技术靠化缘是要不来的。

　　后发优势随着中国经济的发展，科技的进步，已经越来越少了。当大家都站在全球科技前沿的时候，没人会帮你，只有自己研发，只有自力更生。

　　当年，大漠里的一片蘑菇云，太空中的一首东方红，都一鸣惊人般地让世界震撼。那都是在全球技术封锁、自己一穷二白的约束条件下实现的，难道今天的我们还不如半个世纪前？

　　文/田获三狐

 

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