德国认证机构：华为5G基站可进入欧盟市场

新华社柏林4月18日电（记者张毅荣 乔继红）德国认证机构“TÜV南德意志集团”发言人18日告诉新华社记者，日前已向中国企业华为发放首张5G产品CE-TEC证书，这意味着华为5G基站能合法进入欧盟市场。

据了解，CE-TEC是欧盟无线设备指令型式认证。TÜV南德意志集团发言人萨比娜·霍夫曼说，按照欧盟无线设备指令，集团对华为5G基站进行了约两个月的测试与认证，最后认可它满足欧盟要求。

霍夫曼表示，该集团有150多年历史，是一家专注测试、检验、认证的机构，目前正在积极参与数字化时代；华为是全球领先的信息通信技术方案提供商；双方从2000年开始就在基站、手机、可穿戴设备等方面开展合作，集团未来将继续与华为合作，确保信息通信领域所用技术的安全可靠。

此次通过认证的是华为一种5G C波段基站，它面向超高清视频等需要大流量的增强移动宽带（eMBB）场景，让用户上网速度更快，时延可低至毫秒级。

另据介绍，华为自2009年开始启动5G相关研究，已在全球建立11个5G研究中心，跟全球多家运营商合作进行技术测试并建设了预商用网络。