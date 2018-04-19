英特尔将执行美对中兴“禁售令” 中国芯还有多远？

原标题：“芯战”鸣警：英特尔将执行美方对中兴“禁售令” 中国芯还有多远？

以美方制裁一家中国公司的方式——长期暗涌在深水之下的中美“芯片战争”，在水面骤然打响。

16日，美国商务部宣布，将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件，时间有可能长达7年。

这件事有多严重？一种源自业内的共识是：在重要元器件严重依赖进口、无“芯”之痛长期未能得到解决的现实下，美国对中兴的禁售令近乎于“一剑封喉”。

17日，中兴通讯紧急宣布A+H股双双停牌，18日晚间，中兴通讯在港交所公告称，因尚需就美国商务部工业与安全局激活拒绝令对本公司的影响进行评估，将延期披露2018年一季报，股票继续停牌。

对此，商务部新闻发言人应询发表谈话表示，商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

至此，中美贸易摩擦升级到高科技领域，各方进入“紧急戒备”状态。与此同时，一场有关中国芯片行业“生死存亡”的讨论正在展开。

英特尔：我们必须执行

4月18日，有关本次禁售，作为垄断核心芯片技术的高通对新京报记者表示，暂时不对此事情作出回应。

同时，高通也正在向中国商务部提出申请批准其440亿美元收购恩智浦半导体（NXP Semiconductors）的交易。不过，目前商务部尚未作出审批。上周六曾有国外媒体报道称，随着中美贸易摩擦的升级，中国正在放缓对高通收购恩智浦半导体交易的审核。

业内人士称，审核的推迟可能导致高通不得不放弃440亿美元收购恩智浦半导体交易。而外界又普遍认为，这笔交易对高通的未来至关重要。

？除了高通，另一家芯片巨头英特尔方面对此作出回应。

英特尔中国区方面回应称，现在是财报发布前的静默期，我们已经知晓美国商务部的命令，并将遵守相关法律法规的要求。

英特尔全球副总裁、中国区总裁杨旭对记者表示，“我们总部在美国，我们必须执行，我们继续关注这个事情。”

另据外媒报道，4月18日，美国联邦通信委员会（FCC）已经投票通过了一项提案，尽管这一提案并未直接提及中国厂商的名字，但它将停止向那些购买“任何可能对美国国家安全构成安全威胁”的网络设备和服务的电信运营商提供联邦补贴资金。

澳大利亚政府机构则决定，逐步淘汰中国大陆的华为、中兴两品牌的手机，将不再使用任何华为和中兴产品，而以前采购的，虽然暂时还在使用，但过一段时间将被取消，用其他生产商的产品取代它们。

外界普遍关心，中兴对上游美国企业的依赖程度有多大，如果这一禁令全面实施，将会给中兴带来多大的影响。

中兴危机背后的中国“芯病”

业内的一种分类方法是将芯片分为成熟度、可靠性较高的基站芯片，和一般的消费类芯片。前者是中兴等信息通讯技术服务商所要用到的，而后者主要用在手机等数码类产品上。

“（两者）不可同日而语，（基站芯片）从开始试用到批量使用起码需要两年以上的时间，主要玩家有TI，ADI，IDT等厂商”从招商电子发布的公告中可以看出，高端芯片基本上被外国厂商垄断，这也正是中国芯片制造业的症结所在。

另从第三方报告来看，这一市场的核心玩家均为高通，且从份额来看高通均保持着市场龙头地位。

芯谋咨询首席分析师顾文军曾撰文表示，看似庞大的中国电子产业实则处于产业链的最下游，即使中兴拥有比较多的专利，主要芯片和元器件却大多来自于美国厂商。

数据显示，中兴通讯去年向供应商采购金额超过百亿元。中兴通讯2017年财报显示，中兴向最大供应商的采购金额为31.69亿元，占本集团年度采购总额5.46%，向前五名最大供应商合计的采购金额为106.12元，占本集团年度采购总额的18.28%。不过，中兴并未披露供应商名字。

中金公司分析师认为，通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司，中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内达成和解，会影响中兴设备的生产。这对电信行业，特别是中国运营商网络建设会造成影响，影响未来5G建设。

唯有芯片，在三大应用领域均一定程度的自给率不足。中兴通讯的三大应用领域里，芯片门槛最高的板块是RRU基站，这一领域要想实现国产替代，需要较长时间。

顾文军在文中称，仅仅芯片（还不包括为数众多的元器件）领域，中兴通讯就多达数十家美国芯片供应商，更为致命的是，在中兴通讯几乎所有产品领域，几乎所有细分环节都有着美国芯片的身影，而国内的芯片少之又少。

业内有分析认为，中兴在短时间内很难找到替代品。Strategy Analytics分析师杨光认为，中国厂商短期内还很难跳过高通，高通控制着终端芯片。

中兴被“锁喉”后

下一个会是谁？

芯谋咨询首席分析师顾文军认为，这次事件是在特殊背景下的个案，目前这个阶段中美两国都在寻找筹码出牌的前夕，会发生任何的可能，而中兴可能被抓住了把柄，达成认罪协议就该遵守。这个事情可能最终会继续通过谈判解决，暂时不会扩大。

据相关媒体报道，华为征战美国市场以来，可以说是屡屡碰壁。技术与资产收购遭到否决，（2008年的3com、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托罗拉网络部门），2010年收获的60亿美元Sprint运营商订单被迫取消，不久前与运营商AT&T的智能手机销售合同告吹，与零售商百思买的销售合作提前中止。

？日前，华为副董事长徐直军对媒体表示，“有些事情放下了反而轻松”，“中美之间的问题不是我能说清楚，可以解决的”。

咨询规划院主任工程师蒋军认为，这次制裁的背后可能也有5G的原因。从全球部署来看，中国在5G上更加高调，欧美国家比较谨慎，运营商都有自己的计划。但如果从对抗角度考虑，可能有这样的原因，中国的超前，势必引起美国的担心。

“华为、中兴这样的企业虽然参与验证标准制定，话语权会更大，但具体标准到产业化阶段，肯定是要考虑到产品设计、专利、方案等多个方面。芯片作为最上游，从目前了解的情况来看，芯片主要提供商还是高通，如果这个时候被限制，对中国厂商不利。”蒋军说。

国内“芯”公司纷纷涨停

战斗力有几颗星？

或受美方“封杀”中兴这一消息影响，4月18日收盘，国产芯片出现涨停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光国芯、大唐电信、必创科技、北方华创等19支芯片概念股涨停。

国金证券认为，中美贸易摩擦背后是科技和战略主导权之争，此次中兴事件并非独立事件，美国主要目标是狙击中国在高端制造领域的拓展，不排除其他科技公司后面有受到类似限制的可能。

“从长期来看，这将促使中国加快前沿技术研发和薄弱环节突破，在通信行业中5G技术和高速光电芯片、通讯芯片等领域，加速占领技术高地和实现国产化替代。”

中国芯片产业的发展得益于政府对信息安全的重视。早期，高端通用芯片作为“核高基”专项之一，以及国家863计划等重大政策的加持，大量的政府资金涌入半导体产业。龙芯、飞腾、申威等国产公司纷纷立项。进入智能手机时代，华为、紫光为主的中国公司更是加大投入，各种挑战高通、英特尔的宣传不绝于耳。

这些公司或多或少曾在自主研发上进行尝试，但研发进展缓慢。在863、973、自然科学基金、知识创新工程以及核高基重大专项等资金扶持下，中科院计算所2001年开始研制龙芯CPU。直到2010年，转型成立公司，该计算所研制的CPU的样品才完成产品化。通常，一款芯片的研发周期是3年，而如华为海思、展讯等购买ARM的IP授权仅需要1到2年。

通过架构授权，快速投入设计研发，这是目前半导体产业的常见模式，高通和联发科皆受益于此。2013年，华为也获得了ARM的架构授权，即华为可以对ARM设计的原始架构进行修改和对指令集进行扩展和缩减。

在这之后，华为陆续推出了从麒麟910到960多代产品，并在处理器架构中融入了自己的技术创新。虽然是否应当自研架构仍在业界存在争议，但与十年前一款商业化应用的系统芯片都没有，已经是零的突破。

？更为关键的是，在核心关键领域，中国厂商长期缺席。一方面，中国厂商固守自己市场，没有意愿突破。

一位展讯工作人员告诉记者，其产品从基带起家，一直没有触碰高通核心专利，所以就长期未能支持CDMA制式，至于与通信相关联的基站芯片更是不去触碰。另一家通用芯片厂商市场工作人员表示，半导体细分太细，选择了自己能力半径覆盖的领域，并不想与其他厂商挤市场。

与此同时，中国半导体产业人才稀缺，以及对完全自主和“拿来主义”的讨论争议，影响了产业发展的进度。Gartner分析师盛凌海表示，已经投入几十年的研发都没有结果，短时间内想要突破并没有那么简单。？

这些原因导致中国半导体产业一直处于“大而不强”的状态，中国半导体产业更多集中在后端工艺，通过砸钱就会有收获，但对上游基础原材料、半导体设备以及核心元器件，如射频、FPGA、高速数模转换、存储等多个核心芯片技术仍掌握在国外厂商手中，产业需求基本来自进口。

海关总署数据显示，最近几年集成电路进口额均超过2000亿美元，甚至长期超过石油进口额。2017年，这一数额达到了2601亿美元，进出口贸易逆差达到最高值的1932.6亿美元。

正因为对外界的高度依赖，因而此次美国对中兴的“锁喉”，让整个中国半导体产业感到了危机。

因为中国产业的先天短板，未来发生两国芯片大战的可能性并不被外界看好，但杨光表示，危机肯定会激励自主芯片产业的发展，但想依靠国产芯片帮助中兴度过危机是远水解不了近渴，芯片行业是个长期的过程，需要持续投入而且有些必要的学费恐怕也是绕不过去的。在可预见的未来几年内，比如5G开始这几年，恐怕还是要靠国际市场供应。

不过，英特尔中国区通信技术政策和标准总监邹宁告诉记者，5G是对上一代通信技术的飞跃，从人与人沟通，引入人与物的沟通，会有很多创新的空间，未来专利标准将不会向3、4G时代集中在少数厂商手中。这无疑是一个利好消息。