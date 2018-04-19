Facebook拟更改用户条款 减少欧盟隐私法律影响

新浪科技讯 北京时间4月19日上午消息，新的欧盟法律拟对企业如何使用人们的在线数据进行管理限制。如果这项法律生效，Facebook的近19亿全球用户将受到该法律的保护。Facebook目前正在进行调整以确保受影响用户数量尽可能少。

不管用户心中是否有数，除美国和加拿大之外，其他所有Facebook用户目前均受公司注册于爱尔兰的国际总部签订的服务条款的管辖。

下个月，Facebook打算通过调整用户政策，让受欧盟《一般数据保护规则》（GDPR，将于5月25日生效）保护的用户仅限于欧洲用户，也就是说其余的15亿名来自非洲、亚洲、澳大利亚和拉丁美洲的用户将不在该法律的保护之下。

Facebook的这一举措未曾被报道，之后公司在周二与路透社进行了确认。该举措显示，这家全球最大的在线社交网络公司正积极降低GDPR可能带来的风险。根据GDPR，欧洲监管机构可以就未经用户同意擅自收集或使用个人数据对企业进行罚款。

新的法律规定，罚款最高可达违规者全球年收益的4%。对Facebook来说，罚款金额可以高达几十亿美元。因此，Facebook的这一举措有助于减少公司的巨大潜在责任。

自上个月以来闹得沸沸扬扬的Cambridge Analytica数据丑闻一事以来，越来越多人开始关注Facebook对用户数据的处理，受全球监管机构和立法者的审查与施压，Facebook有了以上的改革举措。

这些改革将会影响到Facebook目前的20多亿用户中的70%以上。截至去年12月份，Facebook在美国和加拿大拥有2.39亿用户，在欧洲有3.7亿用户，另外的15.2亿用户遍布世界其他各地。

和许多其他的美国科技公司一样，Facebook 2008年在爱尔兰注册了子公司，主要是借爱尔兰的低企业税率之便。但这里也受欧盟适用法律法规管辖。

Facebook表示，最近的更改不影响税收。

“在精神上”

在给到路透社的声明中，Facebook有意弱化了服务条款更改的重要性，仅表示公司打算使GDPR下的隐私控制和设置也对世界其他地方适用。

“我们在世界各地采取一致的隐私保护，不管用户的协议对象是Facebook Inc还是Facebook Ireland（Facebook在爱尔兰的子公司），”公司说道。

本月初，公司首席执行官马克·扎克伯格在接受路透社采访时曾说，他的公司将“在精神上”在全球范围内应用欧盟法律，但却并未承诺会将其作为公司在全球的标准。

实际上，这一改革将意味着15亿受影响的用户将无法向爱尔兰的数据保护专员或向爱尔兰法院提出投诉。相反，他们将受到更为宽松的美国隐私法律管辖，伦敦大学学院技术政策研究人迈克尔·韦尔（Michael Veale）说。

韦尔还说，Facebook在处理这些用户的数据时会有更多的空间。比如说，有些类型的数据（像浏览历史等）在欧盟法律下被视为个人数据，但在美国却不受保护。

公司称其改革的理由与欧盟的授权隐私声明有关，“因为欧盟法律要求特定的语言”。比如，公司表示，新的欧盟法律要求特定的有关数据处理之法律基础的法律术语，但美国法律对此并未做要求。

无警告

爱尔兰方面对此并不知情。一名不愿透露姓名的爱尔兰官员说，他不知道Facebook有任何将全部责任转移到美国的计划，或减弱公司在爱尔兰的存在，据称Facebook目前也打算在爱尔兰再招聘100多名新员工。

两周前，Facebook就发布了修订后的服务条款草稿，并计划于下个月生效。

其他跨国公司也打算采取相应的更改举措。微软旗下的LinkedIn在现有的服务条款中告知用户说假如他们不在美国境内，他们的合同签署对象为LinkedIn Ireland（LinkedIn在爱尔兰的子公司）。5月8日生效的新条款将使得非欧洲用户与注册在美国的LinkedIn公司签署用户协议。

在周三发布的一份声明中，LinkedIn表示所有用户享有一致的隐私保护。“我们简化了履约地点以便确保所有用户都明白LinkedIn对他们的个人数据负责，”公司解释说。(小白)