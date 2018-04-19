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美国数据公司泄露4800万网民资料：包含详细个人信息

美国数据公司泄露4800万网民资料：包含详细个人信息
2018年04月19日 09:59 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月19日早间消息，一家鲜为人知的美国数据公司在用户毫不知情的情况下，通过Facebook、LinkedIn、Twitter和Zillow等社交网络收集和合并大量用户数据，构建4800万人的个人资料，并且一度将其公开泄露出来。

　　这家总部位于美国华盛顿州贝尔维尤的公司名叫Localblox，他们表示可以“从网络和交换网络中，以多种形式自动爬取、发现、提取、索引、映射和增强数据”。自从2010年创办以来，该公司一直在通过Facebook、Twitter、LinkedIn等公开数据来源收集信息，制作用户资料。

　　但在今年早些时候，该公司将大量资料数据放在亚马逊S3上却没有添加密码，导致任何人都可以下载这些信息。

　　这部分资料标签为lbdumps，其中包含了一个超过1.2TB的文件，上面列出了4800万个人用户的信息，全部都是通过公开资料收集后合并起来的。

　　这份数据随后被安全公司UpGuard网络风险研究主管克里斯·维克利（Chris Vickery）发现。维克利在2月末将此事告知Localblox CTO阿什法克·拉赫曼（Ashfaq Rahman），而这些资料也得以在几小时后重新加密。

　　Facebook上月刚刚因为伦敦数据公司剑桥分析（Cambridge Analytica）获取其8700万用户数据，而被卷入舆论漩涡。这些数据可以用于构建大量美国人的资料库，从而预测他们的投票倾向，包括2016年的美国总统大选。

　　比Facebook数据泄密丑闻更为严重的是，Localblox收集的数据更具侵略性，其中包括高度敏感的个人信息，甚至可以对应到每个人的个人身份——而这一切都是在没有用户许可的情况下发生的。

　　这些数据以JSON文件形式存储，可以直接阅读其中的内容。数据中包含姓名、家庭住址、工作信息、职业历史等。

　　UpGuard周三发布的报告显示，Localblox可以使用通过Facebook搜索引擎获得的邮件地址来检索用户照片、目前的职位头衔和雇主信息，外加一些家庭信息。

　　Facebook已于本月早些时候关闭了搜索功能，避免垃圾信息传播者借此收集用户数据。

　　另外，Localblox可能还通过一些非公开来源获得了补充信息，例如购买营销数据。在对这些数据进行汇总和组织之后，将其融入现有的个人资料。

　　该报告称，这项数据收集工作可以针对每个受影响的人构建3D图像，借此投放广告和促进政治选举。

　　Localbox之前也经常对外吹嘘他们所能收集的数据。该公司网站上的样本资料声称还包含一个人的位置、邮件地址、IP地址、电话号码、邮政编码、工资、雇主、职位头衔以及其他精确信息。有的数据甚至还包含一个人是否拥有信用卡、他们的“拒接来电”偏好、婚姻状况和净资产。

　　Localblox声称其设备ID数据库中拥有超过6.5亿条记录，手机数据库中拥有1.8亿条信息，里面包含了手机号码和运营商信息。该公司还表示其美国选民数据库拥有1.8亿公民信息。目前还不清楚这个数据库的信息是在何时更新的，但与2017年年中泄露的1.97亿选民数据很接近。

　　拉克曼还表示，这4800万用户数据中的“多数”都是用于内部测试，但他并未披露具体比例。在被问及地理位置和IP地址等数据时，他表示这些数据“不会与真正的所有者关联”。

　　拉赫曼还认为，应该没有其他人接触过这些数据。Facebook、LinkedIn、Twitter等平台均表示禁止类似的数据获取行为。但支持者认为，如果只是获取公开数据，这种行为不应该受到指责。(樵夫)

数据美国泄露
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