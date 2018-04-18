苹果租下西雅图4层办公楼 拟增加近500名AI员工

新浪科技讯 北京时间4月18日上午消息，原本苹果在西雅图联合广场(Two Union Square)租了4层办公楼，有报道说，苹果准备扩充办公空间，再增加1层。

联合广场大楼共有56层，位于西雅图市中心。扩充之后，苹果的办公面积超过7万平方英尺（约6500平米），可以安置350-475名员工。2014年，苹果收购西雅图云计算创业公司Union Bay Networks，之后首次设立工程办事处。自那之后办公空间扩大了7倍，2016年苹果收购Turi公司，将西雅图办事处变成了AI、机器学习中心。

目前苹果西雅图中心有19个职位空缺，正在招人，不只与AI、机器学习有关，还与自然语言处理、智能家庭技术有关。

对于苹果来说西雅图是合适的选择，亚马逊、微软将总部设在西雅图，Facebook谷歌等科技公司也在那里安置了很大的团队。进入西雅图之后合作、招募人才将会变得更容易，当然苹果员工被挖的概率也会提高。

从扩张迹象看，苹果似乎很想增强AI、机器学习团队的实力，毕竟Siri是苹果的软肋所在，而Siri又与HomePod有着密切的关系。最近，苹果就从谷歌请来约翰·詹南德雷亚（John Giannandrea），负责Siri与无人驾驶项目。

因为苹果制定了严格的隐私保护政策，它必须另寻它法让Siri变得更智能，不过一直以来Siri都遭到批评，因为它没有亚马逊、谷歌产品强大。(中天)