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Facebook启用第三方调查新闻真实性 印度市场先行

Facebook启用第三方调查新闻真实性 印度市场先行
2018年04月18日 17:04 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月18日下午消息，为了在其平台上减少虚假新闻，Facebook在印度启动了第三方内容真实性调查。

　　Facebook在一篇博客中透露，他们的这个新项目将会在印度的卡纳塔克邦率先开始。他们还与独立数字新闻机构BOOM达成了合作，双方将会对新闻的真实性进行彻底的调查。

　　Facebook的这篇博文中写到：“我们发现，当一个新闻被标记成虚假新闻之后，我们可以将其传播率降低80%，从而提升Facebook平台上信息的准确性，并且减少错误信息的数量。”

　　在与BOOM的合作中，双方将会审核被用户标记为虚假新闻的英语内容，并且进行事实核查。Facebook表示：“我们开始的规模比较小，我们清楚测试以及聆听用户的重要性。我们将会提升自己对用户需求的理解，以及用户对虚假新闻的理解，从而提升News Feed中内容的质量。”

　　如果一篇文章被判定含有虚假消息，Facebook将会降低它在News Feed中的显示位置。同时，不断发布虚假内容的页面以及域名在Facebook平台上的传播率也会被降低，这会导致这些消息源无法吸引广告商，使得他们难以获得盈利。

　　除了在印度之外，Facebook在菲律宾也开始了类似的第三方新闻真实性核查工作，他们在菲律宾的合作伙伴为VERA Files以及Rappler。(月恒)

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