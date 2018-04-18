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建设银行成立全资金融科技公司 系国有大行首家

建设银行成立全资金融科技公司 系国有大行首家
2018年04月18日 10:42 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 陈月石

　　在外界看来正在被互联网公司们“颠覆”的传统商业银行们，正式祭出了自己的反击。

　　4月18日，中国建设银行旗下的全资金融科技公司在上海揭牌，作为国有大行成立的首家银行系金融科技公司，建信金融科技有限责任公司（下称建信金融科技）注册资本16亿元人民币，由建银国际（控股）有限公司通过旗下全资孙公司全资持股，法定代表人由建行副行长庞秀生担任，建行信息技术管理部总经理朱玉红担任副董事长。

　　银行成立金融科技公司，打算干些什么？

　　据建行方面介绍，建信金融科技的经营范围包括软件科技、平台运营，以及金融信息服务等，主要的服务对象是建设银行集团及所属的子公司，并将审慎的开展科技能力的外联输出。

　　其中，建行已经与多家金融机构签署合作备忘录，共享建行去年上线的“新一代核心系统”，或者让建行给他们提供咨询，支持他们的信贷系统的开发。

　　据了解，这家刚刚成立的建信金融科技，目前的研发中心团队全部由建行内部构成，初期规模为3000人左右，未来可能对外招聘。

　　都在强调金融科技的赋能，传统金融机构与蚂蚁金服、京东金融等互联网属性更强的公司有何不同？

　　“各有所长，我们在输出时更多的是想输出金融的共享经验，包括风险管理的经验，我们与互联网金融科技公司都是非常好的合作伙伴。”建信金融科技方面在接受采访时表示。

　　2017年，国有银行纷纷联姻互联网巨头，达成战略合作：建行牵手阿里巴巴和蚂蚁金服、农行联手百度、工行结盟京东、中行联姻腾讯

　　朱玉红则表示，BAT等互联网公司都是利用科技试图来做金融，涉及的金融领域主要集中在支付、小额的消费信贷等，这与传统金融机构的业务范围还不可同日而语，不过银行与腾讯、阿里等在技术上各有长项，未来合作是情理之中的事。

　　据建信金融科技公司相关人士介绍，建信金融科技将完全市场化运作，虽然公司还没有明确提出上市计划，但如果政策允许，不排除独立上市的可能。

　　“近些年来传统银行一直备受金融科技公司的折磨，现在我们可以说，老银行也要颠覆它们了。”建行董事长田国立3月在2017年业绩发布会上如是说。

建行金融科技
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