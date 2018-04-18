应欧盟隐私新法要求 Facebook更新用户隐私条款

新浪科技讯 北京时间4月18日下午消息，一个多月之后，欧盟全新的数据隐私法律就将生效，为了满足新法律的要求，Facebook将会询问用户是否愿意将自己的数据分享给平台，从而使用面部识别等功能。

本周二晚间，Facebook在一篇博客中表示，他们将会：

1.询问用户是否同意Facebook使用来自其他合作伙伴的数据，例如其他网站，来向用户显示广告。

2.询问用户是否愿意继续分享自己的信息，例如政治立场、宗教信仰和感情情况等。

3.只有在用户同意的情况下才会使用面部识别技术。这个功能可以用来在照片中识别用户的身份，从而提醒照片中出现的所有用户。2012年，Facebook在欧洲关闭了这个功能，原因是他们受到了来自监管机构以及隐私保护运动活动者的压力。

4.要求用户同意该公司更新后的服务条款与隐私政策。

Facebook在这篇博客中写道：“我们不会向用户要求新的权限，不会收集、使用并且分享用户在Facebook上的数据，我们还将继续保证不会将你的信息出售给广告商或是其他合作伙伴。”

从本周开始，来自欧盟国家的用户将会收到这些提醒和请求，之后更新后的条款将会推送给全球的用户。

Facebook方面表示：“我们将会对这些信息进行一些修改，让它在其他地区也能适用。”

今年5月25日开始，欧盟的一般数据保护条例（GDPR）即将生效。它将会替代20多年前颁布的老旧数据保护法律。GDPR要求所有企业都需要为用户提供更多的控制权，让他们可以更好的控制自己的数据。

在数据被盗事件曝光之后，Facebook遭遇了公司成立以来最大的危机，英国政治咨询机构Cambridge Analytica盗取了最多8700万Facebook用户的数据，并且在2016年美国大选期间使用这些数据向用户推送政治宣传广告。目前，Facebook这家美国科技巨头正在努力重新赢回用户的信任。

未成年人隐私工具

GDPR还要求，在部分欧盟国家中，13-15岁之间的未成年人需要家长或是监护人的批准才可以使用一些线上服务。处在这个年龄区间的用户在使用Facebook的时候，使用的将是个性化程度较低的服务，直到家长或是监护人同意Facebook向这些未成年人推送个性化程度较高的广告。

另外，针对未成年人推送的广告类别也会有所限制。另外，所有不到18岁的未成年人都将无法使用面部识别功能。

Facebook此前表示，他们将在今年晚些时候推出一个“专门针对青少年开发的全球线上资源中心”。(月恒)