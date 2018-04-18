中兴去年向前5名最大供应商采购超百亿 存货或1-2月

新京报快讯(记者梁辰 马婧)4月16日晚，美国商务部发布公告称，美国政府禁止中兴通讯向美国企业购买敏感产品，声称中兴通讯曾向美国官员作虚假陈述。昨天，中兴在A股和H股发布停牌公告，称已经获悉美国商务部激活拒绝令，正在积极与各方面积极沟通及应对。

外界普遍关心，中兴对上游美国企业的依赖程度有多大，如果这一禁令全面实施，将会给中兴带来多大的影响。中金公司分析师认为，这直接影响中兴的通信设备和手机。通信设备的核心零部件中，基站有的零部件是100%来自美国公司，中兴有1-2个月的备货，如果不在这个时间内达成和解，会影响中兴设备的生产。这对电信行业，特别是中国运营商网络建设会造成影响，影响未来5G建设。对此，中兴表示暂无回应。

中兴2017年财报显示，中兴向最大供应商的采购金额为31.69亿元，占本集团年度采购总额5.46%，向前五名最大供应商合计的采购金额为106.12亿元，占本集团年度采购总额的18.28%。不过，中兴并未披露供应商名字。

近年来，中兴也在加强技术研发，去年的的研发成本为129.62亿元，较2016年的116.89亿元人民币增长10.9%，主要是由于本集团本期持续加大Pre-5G、5G、高端路由器、SDN、OTN、核心芯片等产品的研发投入所致。研发成本占营业收入比例为11.9%，较2016年的11.5%上升0.4个百分点。

业内有分析认为，中兴在短时间内很难找到替代品。Strategy Analytics分析师杨光认为，中国厂商短期内还很难跳过高通，高通控制着终端芯片。“英特尔也做5G，进度并不慢，但英特尔问题只有基带芯片，中国OEM(代工)厂商都需要SoC(系统级芯片)，所以跟英特尔合作做技术研究、测试等工作可以，使用还很少。华为、三星的进度还可以，但基本都是自用。”

近日，华为轮值董事长徐直军在华为分析师大会上表示，华为不把芯片定位为一块独立业务，不会基于芯片对外创造收入。“华为做芯片仅仅定位来承载硬件架构，实现产品的差异化、竞争力以及低成本。到现在为止我们没有任何想法和计划把麒麟芯片对外销售。”

杨光表示，如果形势继续恶化，不排除中兴被迫对业务领域做大调整的可能。“目前中兴已经不仅仅是高通芯片的问题了，软件、技术等等都在被禁售的范围内，也就是说Windows、Android等软件和操作系统都会受影响。在芯片领域也有很多无法替代的，比如无线基站中广泛采用的FPGA，高速ADC/DAC，光纤通信中的核心器件等等。”

不少人认为这是国产芯片发展的一个重要契机，杨光表示，目前的危机肯定会激励自主芯片产业的发展，但想依靠国产芯片帮助中兴度过危机是远水解不了近渴，芯片行业是个长期的过程，需要持续投入而且有些必要的学费恐怕也是绕不过去的。在可预见的未来几年内，比如5G开始这几年，恐怕还是要靠国际市场供应。

中兴在2017年年报中提到，国际经济及政治形势纷繁复杂，集团业务及分支机构运营覆盖逾160多个国家，业务开展所在国的贸易保护、债务风险、政治风险甚至战争冲突、政府更替问题都将继续存在，可能对本集团的日常经营产生影响，同时，全球各国政府在进出口管制、税务合规、反不正当竞争反垄断等方面也对本集团的经营和控制风险能力提出较高要求。中兴目前主要通过对各国政治经济形势、政策要求进行研究，定期评估、及时预警、积极应对来系统地管理国别风险，以及通过购买国别险来控制风险。

编辑：刘喆 校对：王心