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Facebook新研究成果：通过手臂皮肤震动阅读文字

Facebook新研究成果：通过手臂皮肤震动阅读文字
2018年04月18日 14:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月18日下午消息，你是否曾经幻想过，有那么一天，当手机收到信息之后，你不再需要掏出来看，而是可以在手臂上“感觉”到这个信息的内容？这一天真的来了，Facebook的研究人员就创造了这样一种设备，它能够将文字变成震动，让你去感受。

　　Facebook研究人员打造了一个原型设备，这个设备上安装了多个执行器，在触发之后，这些执行器会在手臂上进行有规律的震动并且配上一些特定的声音，从而起到信息传送的作用。在一份研究中，研究者称他们可以用仅仅3分钟的时间教会人们如何通过感觉理解4种不同的“音位”。所谓音位，就是人类语言中最小的语音单位。这个项目的技术领导人阿里·伊斯拉尔（Ali Israr）透露，通过一个半小时左右的培训，人们就可以通过感觉理解大约100个单词。

　　本月晚些时候，一年一度的CHI人机互动大会将会在蒙特利尔举行，届时Facebook将在会上演示这个研究成果。

　　这个项目的灵感来自Braille and Tadoma语言系统（这是一个又盲又聋的残疾人所使用的语言系统，其手段包括触摸说话人的嘴唇、面部以及喉咙，通过震动来理解对方的意思）。这项技术未来可能会催生出全新的可穿戴设备，例如可以通过震动来传递信息的智能手表，到时候手表的震动除了能够起到提醒功能之外，还能让我们得知信息的内容。这个技术还能为患有听力或是视力疾病的人群提供帮助，让他们更轻松地获取信息。

　　去年4月，在Facebook的F8大会上，该公司秘密硬件部门Building 8曾经展示过这个项目。那时候，Facebook已经对这个技术进行了6个月的研究，该公司表示他们希望人们在使用这个设备的时候，至少能够辨别出100个单词。

　　如今这项技术似乎有了长足的进步。伊斯拉尔表示，他们最新的研究显示，在经过100分钟的训练之后，人们可以识别出100个单词，而识别准确率为90%。还有的人再经过了200分钟的训练之后，能够识别出500个单词。

　　一个视频展示了这个设备的工作方式。该设备连接了一台计算机，佩戴者可以在计算机上选择不同的音位和示范单词，之后设备会通过震动让佩戴者学习该单词的震动频率。

　　在经过学习之后，研究者会对佩戴者进行测试。在感觉到一段震动之后，佩戴者需要在计算机上输入他们感觉到的内容，以供研究人员与标准答案进行比对。

　　目前这个设备还只是原型产品，外观比较笨拙。而且由于使用这个技术需要付出比较高的学习时间成本，因此它距离大规模普及还有一段时间。要想让普通人接受这样的设备，Facebook的研究者需要降低它的学习成本，当然还要把这个设备做的小一点、漂亮一点。

　　麻省理工学院高级研究科学家利奈特·琼斯（Lynette Jones）认为Facebook的这个研究很有潜力，但是她也指出皮肤的信息处理功能并不像耳朵和眼睛那么发达。

　　另外，当前这项技术传递信息的速度也十分有限，伊斯拉尔透露这个设备目前每分钟只能传递10个单词，估计在收到一封较长的电子邮件时，谁也没有耐心等它震动完。(月恒)

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