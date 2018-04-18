来源：证券时报

原标题：中兴禁售事件疑似升级！华为也危险了？A股公司纷纷澄清影响，半导体国产化认知存在误区？

一波未平，一波又起。

继美方宣布将对中兴禁售令，周二美国监管者拟采取进一步措施，禁止移动运营商使用联邦补贴购买中国企业生产的任何电信设备。

综合媒体报道，这项举措在美国联邦通讯委员会（FCC）获得5票全票通过。在FCC第二次投票表决之前，该禁令将不会是最终结果。而该委员会在一份草案中指出，国会的审查表明华为和中兴可能构成安全威胁。

资料显示，FCC隶属美国国会，属于独立的政府机构，负责美国50个州等地的国际广播、电视、无线、卫星等通讯监管，执行和执行美国通讯法律和条规。

FCC主席Ajit Pai表示，多年来，美国政府官员对通信供应链中的某些外国通信设备提供商所构成的国家安全威胁表示担忧， “在我们的路由器、交换机和其他网络设备网络中隐藏的‘后门’可能允许敌对的外国势力注入病毒和其他恶意软件，窃取美国人的私人数据，监视美国企业等等。”

据分析，美国联邦通信委员会的决定将中美两国围绕通信企业的争端扩展至中国最重要的两个通信设备提供商。

除了中兴通讯外，华为包括终端手机一直面临难以进入美国主流市场的局面，华为与AT&T流产，美国最大的消费电子零售商百思买也切断了与华为的联系。

昨日华为分析师大会上，轮值董事长徐直军表示：“作为华为来讲，我们聚焦把自己的事情做好，不管遇到什么困难，聚焦把自己的事情做好，才能更好的生存和发展。”

题材股反弹 上市公司澄清影响

目前中兴通讯尚在停牌，发表声明正在评估实践影响，与各方积极沟通应对。

禁令宣布当天，中兴通讯美方供应商跟着紧张了一把，不过昨晚股价已经纷纷止跌反弹。周一大跌36%的ACIA企稳反弹，周二报涨3.12%，OCLARO股价也反弹收涨5.01%。

A股中，“安防双雄”海康威视、大华股份昨日股价大跌，今日上午跌幅收窄，盘面上芯片题材表现强劲，国产化预期强烈催化，截至发稿，芯片指数上涨4.58%，上午兆日科技、国民技术、大唐电信涨停，紫光国芯也一度接近涨停，上午报收8.44%。

投资者也纷纷关注相关上市公司受中美贸易摩擦和中兴通讯事件影响程度，综合最新回复如下：

海特高新旗下公司海威华芯副总欧智接受采访时表示，海威华芯已经加入中国移动5G联合创新中心，当前正在研究的化合物半导体生产工艺，是5G通信微波毫米波功放芯片的核心技术。海特高新，表示海威华芯项目产线处于工艺完善和良率提升试生产阶段，后期达成预期经营目标公司还需开展大量工作。

投资者询问中海达自主研发的芯片产销量情况，中海达在互动平台回复，高精度导航芯片在国产RTK设备上已小批量应用。

兆易创新在互动平台上表示，公司主要是芯片设计和销售企业，目前没有从美国进口芯片的情况。公司在NAND Flash产品上的战略是推出中低容量的产品，进一步拓展市场渠道、提升市场影响力，力争在嵌入式NAND Flash市场上成为有影响力的芯片设计企业。

三安光电在互动平台表示，去年公司直接销售到美国的芯片占比不超过5%。目前，贸易战尚未最终实施，并且还有一定公示期，期间会不会发生变化都还不清楚。另外，美国客户也会保障自身利益，也会想办法。所以没办法评估影响。

对于中兴通讯被美国制裁，是否有替代美国高通的芯片，德生科技在互动平台表示，公司有做好原材料方面的储备。

对于美国封杀中兴影响，宜通世纪表示目前中美贸易摩擦对公司业务没有影响。美国对中兴通讯的禁令没有影响到公司业务，公司与中兴通讯合作的业务规模不大,收入占比不足1%。

通宇通讯在互动平台表示，近年来，国内运营商的基站天线实行集中采购的方式，公司主要客户为三大运营商。中兴公司占比较小，且以射频器件为主。公司主要产品均不需要芯片。包括天线、射频器件和微波天线，目前都是无源产品。

半导体国产化急不得

不过，业界对半导体国产化进程保持谨慎态度。

就禁售本身而言，华创证券分析指出，中兴对美产品依存度大，此次禁令严重影响中兴业务 电信设备运营业务占到中兴目前业务约 60%，其中包括 FPGA、基带芯片、服 务器芯片、光模块等在内的关键组件主要来自美国供应商，占中兴采购比例的 30%-40%，国内自主替代能力很有限。

比如，中兴基带芯片主要由高通提供，展讯 具有一定的替代能力。光模块主要由美国 ACIA、Oclaro 公司提供，国内企业 光讯科技具有一定的替代能力，但高端光芯片尚无国产化能力。基带芯片、服 务器芯片则没有国产化能力，主要从博通、英特尔进口。

有行业人士指出，通信设备企业涉及的元器件众多，一台基站 有 1 颗芯片被禁运，整台基站就无法交付。

东吴证券邀请半导体分销专家在访谈中表示，制裁主要影响的是中兴通讯基站产品，而且越高端的产品影响越大。美方这一做法是“以点代面，掐住七寸”，禁售的确是比较厉害一招。中方也有反制裁措施。

短期影响来看，本次事件或许能刺激国产化进程，比如在保证品质前提下通讯电子厂家会尽可能考虑中国产品，但是在暂时不能一刀切。从国产化进程来看，短期内还是会按原有进度继续，在一定程度上，该怎么交学费还是要怎么交学费。客观来讲，逐步替代是需要一个过程的，美国也是经过很多年发展。

从通讯产品本身来讲，认证周期漫长，短期替代很难做到，另外国产芯片即便替代也不可能做到100%。

从另一个维度来看，禁售本身，也能不能过于苛责国产化进程，芯片国产替代是一个长期的过程。

专家指出，哪怕换作诺基亚、西门子也无法做到完全国产化。当今半导体产业是个高度市场化、全球化的，半导体产业发展主要要靠真本事，并不是政府扶持、补助能起来的。目前国内半导体在成本上具有优势，工程师红利持续释放，加上高端人才流动，预计技术上会持续攻克。

外资芯片公司高管向媒体表示，半导体产业链上只要中国能够将其中的任何一环攥在手里，都是可以掌握话语权的，就与日本有设备和元器件、韩国有内存一样。

龙头业绩向好

目前，大部分半导体上市公司已公布了2017年度业绩情况，超过6成上市公司实现盈利，产业链龙头公司业绩普遍向好。

半导体封测龙头长电科技去年实现净利润3.43亿元，同比增长超过2倍，主要是原长电及 JSCK 归属于上市公司股东的净 利润的大幅增长，跻身全球封测第一梯队。

作为A股半导体设备龙头，北方华创净利润同比增3成以上，去年多项12英寸关键集成电路装备实现了在国内龙头代工企业和领军存储器企业的应用，8英寸设备也全面进驻国内主流代工厂和IDM企业。目前北方华创真空的设备已大量应用于国内、外一流企业，部分工艺设备已出口 欧洲、亚洲等国家和地区，成功打入了国际供应链体系，成为了主流真空热工制造商的首选设备。

兆易创新作为大陆地区最大的闪存芯片本土设计企业，据 TrendForce 数据统计，按营业收入计算，2016 年全球 Nor Flash 市场公司排名第五位，市 场占有率 7%。去年净利润同比增长1.25倍。