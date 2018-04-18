重庆发放首批自动驾驶路测牌照 百度为首批获牌企业

新浪科技讯 4月18日下午消息，继北京、上海、福建之后，重庆成为国内支持自动驾驶汽车路测的第四城。4月18日，重庆市自动驾驶道路测试启动仪式在两江新区中国汽研举行，现场，重庆自动驾驶管理联席小组相关领导向百度等车企颁发了重庆市首批自动驾驶测试车辆牌照。

此前，重庆市已经颁布《重庆自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》，规范了自动驾驶汽车如何在公共道路开展自动驾驶相关科研、定型试验等测试工作。在经过重庆市有关部门基于封闭测试场的自动驾驶能力评估和专家评审等系列程序后，百度成为了重庆市首批自动驾驶测试试验用临时号牌的获得企业。

百度获颁重庆市首批自动驾驶测试车辆牌照

作为中国第四座支持自动驾驶汽车路测的城市，重庆选择了由行业内第三方监管机构中国汽研作为自动驾驶测试管理单位，这也是国内首个获得官方授权的具备自动驾驶公共道路测试资质的第三方检测机构。

未来，中国汽研将负责受理自动驾驶车辆道路测试申请，提出专业评审意见，并负责相应自动驾驶道路测试的组织实施、过程监管及结果评估等方面工作。同时，重庆政府也对参与路测的公司进行了严格的把控。参与路测的公司需先在封闭测试场考试通过获得资格凭证方可上路。

百度Apllo无人车在重庆参加封闭测试场考试

相比之前已经发放自动驾驶测试号牌的北京、上海、福建等地，重庆显得更为特殊，重庆覆盖全球85%以上交通场景及环境，除了高速环路、长隧道、坡道、弯道、桥梁、林荫道等，还有“3D城市”、“5D立交”这样的独特资源。

据了解，百度是率先完成重庆市自动驾驶公共道路测试牌照考试的公司。百度秉承“安全第一”的原则专门建立了自动驾驶纵向分层、横向分阶段的测试体系。

重庆汽车企业众多，其中不乏长安、东风小康、力帆等重量级车企品牌。去年年底，力帆汽车首款搭载了百度Apollo自动驾驶解决方案的无人驾驶共享汽车全新亮相；上周，百度Apollo与东风小康旗下东风风光联手打造的首款智能轿跑型SUV风光iX5正式发布；此外，长安汽车与百度Apollo达成合作后，也在加速自动驾驶商用车的落地进程 。（辛苓）