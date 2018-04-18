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BAT的新战场：智能化转型的汽车公司

BAT的新战场：智能化转型的汽车公司
2018年04月18日 13:08 中国企业家
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2017年12月20日百度无人车“开进”河北雄安新区。来源：视觉中国2017年12月20日百度无人车“开进”河北雄安新区。来源：视觉中国

　　文 | 《中国企业家》记者 陈睿雅 编辑 | 马吉英

　　虽然是以嘉宾的身份坐在台下，但科大讯飞董事长刘庆峰的手心全是汗。

　　舞台上，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称奇瑞汽车）执行副总经理白雷蒙（Ray Bierzynski）正坐在瑞虎8的驾驶位上，用美式中文跟这款SUV进行互动。

　　“小虎，我想透透气。”他说。于是，汽车天窗打开了。“好像下雨了。”他又说。天窗缓缓关闭。

　　瑞虎8是奇瑞汽车即将在二季度上市的核心产品，搭载的是奇瑞与科大讯飞合作的语音交互系统。虽然这不是科大讯飞跟奇瑞的第一次合作，但坐在台下的刘庆峰还是不免紧张。

　　同样忐忑的还有百度智能驾驶事业群组的成员。瑞虎8搭载的是百度与奇瑞共同研发的雄狮智云系统，当身在安徽芜湖的奇瑞汽车董事长尹同跃远程操控车辆时，百度智能驾驶事业群组的工作人员也捏着一把汗。

　　但最终现场演示都顺利完成。

　　无独有偶。在奇瑞汽车宣布其命名为“雄狮”的智能汽车战略的同一天，东风风光与百度联手打造的一款车型也宣布亮相。

　　随后的4月12日，腾讯与长安汽车在重庆签署了智能网联汽车合资合作协议，宣布成立合资公司，计划基于车联网整体解决方案、大数据云等深度合作。

　　当汽车公司们把科技公司作为自身转型的助力时，包括BAT在内的互联网公司们也将目光瞄准了汽车。

　　新一轮竞争

　　“你从外面能看出，百度向人工智能转型的速度在加快，我们也是一样的。”奇瑞汽车总经理陈安宁告诉本刊，奇瑞正在组合优势、进入新一轮的市场竞争。如果用八缸发动机来打比方，智能化战略是奇瑞“八缸发动机”的其中一缸。

　　

奇瑞汽车总经理陈安宁。来源：被访者供图奇瑞汽车总经理陈安宁。来源：被访者供图

　　“我们把智能化战略作为企业级别的发展战略。”奇瑞汽车总经理助理、智能汽车事业部执行总监朱国华说，奇瑞希望在汽车制造的全价值链，实现智能化升级，“通过智能化、数字化来提高效率，提升客户体验，提升产品竞争力和对用户的吸引力。”

奇瑞汽车总经理助理、智能汽车事业部执行总监朱国华。 来源：被访者供图奇瑞汽车总经理助理、智能汽车事业部执行总监朱国华。 来源：被访者供图

　　作为自主品牌的代表，奇瑞一度经历转型阵痛，多品牌和高端品牌战略先后受挫，2010年后，在自主品牌销量排名上明显下滑。借力汽车智能化、共享化、新能源化趋势，奇瑞汽车希望实现业绩重振，重新出发。

　　2017年，朱国华在奇瑞内部主导筹建智能汽车事业部（IVG），“把内部的资源向智能业务集中”，目前IVG逾300人。一方面，IVG参与推动奇瑞在全球研发中心的布局计划——在硅谷、欧洲、上海、芜湖分别设立研发中心；另一方面，IVG下设投资和项目孵化平台公司——雄狮科技，与合作伙伴开展合资合作、投资等。

　　IVG还承担了与百度合作无人驾驶的任务。朱国华告诉本刊，在研发奇瑞无人车时，百度和奇瑞的工程师共同形成了一支团队，最多的时候大概有60个百度工程师在芜湖。他表示，无人车研发，如果是“我把车交给你，你加一点东西、改一点东西，再给我拿回来，看看行不行”，“这样效率太低了”。

　　智能互联是奇瑞智能汽车战略中的另一重点。目前，奇瑞的主要合作伙伴有科大讯飞、百度、德赛西威等。

　　据朱国华回忆，早在2004年，奇瑞QQ的广告语是“漂亮的QQ会说话”，当时奇瑞QQ就搭载了科大讯飞研制的“I-say”数码听系统，由此具备文本朗读、MP3播放、U盘存储等功能。十几年后，科大讯飞与奇瑞推出的Cloudrive2.0车载语音交互系统，首次搭载在奇瑞艾瑞泽5上，让汽车不仅会说话，还能倾听。

　　陈安宁称，奇瑞正在重新定位它在智能互联方面的新优势。不难看出，在这个过程中，像奇瑞这样的传统汽车公司离不开科技公司的加持。

　　互联网力量入场

　　在国内，BAT势能渗入主机厂，其路径各有不同。

　　百度研发无人车时间最长，腾讯在社交和内容领域的资源最丰富，阿里有高德地图，以及阿里云、电商和金融等强场景型业务。此外，百度在无人驾驶和车载系统方面进行了双线布局，而阿里和腾讯目前仅在车载系统上动作突出。

　　2017年4月，百度COO陆奇首次谈及Apollo计划时，称其为汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供了一个开放、完整、安全的软件平台，帮助他们快速搭建自动驾驶系统。

　　陆奇还表示，按时间规划，百度会陆续对外开放封闭场地、城市简单路况的自动驾驶能力，以及高速和普通城市道路的全自动驾驶能力。

　　奇瑞是百度Apollo生态的首批合作伙伴之一。早在2016年年底的乌镇世界互联网大会期间，奇瑞与百度合作开发的EQ全自动无人驾驶汽车进行了国内首次开放城市道路试运营。之后，奇瑞与百度还签订战略合作备忘录，内容涵盖建立“奇瑞美国硅谷研发院”以及奇瑞的智能汽车面市时间表。

　　目前，Apollo平台合作的汽车公司阵容日益庞大，据Apollo官网，其主机厂合作伙伴包括福特、戴姆勒、奇瑞、长安、 北汽、车和家、长城汽车、东风汽车、一汽、江淮、蔚来、威马等。

　　腾讯在2017年的全球合作伙伴大会上，发布了“AI in Car”系统，通过开放腾讯的连接能力和生态资源，输出智能语音、场景化服务、内容及社交服务，用户可以通过叮当语音助手与汽车交互。腾讯还与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商结成生态联盟。

　　马化腾说，腾讯要与车企协同打造智能网联生态平台，做中国智能网联汽车产业的赋能者，而非颠覆者，并再次强调“去中心化”。

　　此外，腾讯也在汽车产业中继续扮演“精明商人”的角色，投资了drive.ai、zoox等无人车企业，特斯拉、蔚来、威马等新造车势力。近日，腾讯正在进行无人驾驶研发一事被证实，一辆基于白色长安改装的原型车行驶在北京四环上。

　　至于阿里，上汽和阿里在2015年合资成立了一家名为斑马网络的公司。此后，上汽乘用车多款车型相继搭载斑马智行操作系统。据钛媒体，最新推出的斑马2.0版本，在出行服务方面，正在尝试无感支付停车、加油等服务。

　　在2017年的云栖大会上，阿里宣布将原YunOS升级为AliOS，AliOS围绕语音交互、人脸识别技术等，向外界开源。

　　2017年12月7日，阿里与福特公司宣布了一项长达三年的全面战略合作计划。福特方面表示，所有在中国销售的福特及林肯品牌整车（包括进口及本地生产）以及在中国生产的自主品牌电动车都将搭载AliOS。

　　此外，阿里还与东风雪铁龙、东风标致、长安汽车等车企达成了车载系统方面的合作。

　　当然，试图在汽车产业转型中扮演角色的可不止BAT。此前，科大讯飞声称在汽车自主品牌语音市场占有率第一。科大讯飞表示，2017年，前装市场年装车数量260万台，累计装车量已突破1000万台。

　　主机厂与科技公司各取所需，但新的问题扑面而来——百度的Apollo，腾讯的“Car in life”，以及阿里的AliOS，将给汽车行业带来哪些改变？汽车行业是否会成为巨头争夺的新战场？

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