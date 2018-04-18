纽约总检察长调查比特币交易所：币安、Coinbase在内

新浪科技讯 北京时间4月18日上午消息，纽约总检察长（Attorney General）埃里克·施奈德曼（Eric Schneiderman）对比特币交易发起调查。施奈德曼将会调查13家大型交易所，包括Coinbase、Gemini Trust、币安和Bitfinex等，索取运营信息，查看交易所用何种措施保护消费者。

施奈德曼在声明中表示：“如何评估交易平台是否公平、诚信、安全，许多时候消费者缺少基本事实。”检察长办公室已经向13家交易所发送详细问卷调查，谁拥有并且控制交易所？基本运营状况是怎样的？交易费如何收取？这些问题都有涉及。另外，问卷还要求交易所解释它是如何暂停交易或者延迟处理定单的，由此可以看出，施奈德曼对于交易所处理公众订单的时间安排很关心。

调查的目的是增强交易平台的透明度，打击市场操纵行为，剔除可疑交易。施奈德曼瞄准的交易所有许多都在美国之外设有总部，比如位于北京的火币，不过总检察长有权对那些在纽约运营业务的外国企业进行管辖。

虚拟货币交易存在许多问题，比如频频出现故障，资产被窃取，还有其它问题。2月份，一些Coinbase用户抱怨说，虽然是合法交易，但是收取的费用高出一倍；有的帐户被清空，出现透支费。日本交易所Mt.Gox于2014年2月申请破产，因为它遭遇黑客攻击，用户的比特币被窃取。

非营利性区块链宣传组织Coin Center的研究主管瓦肯伯格（Peter Van Valkenburgh）认为，新调查可能有点过度，因为已经有规章制度对比特币交易所进行监管。他认为，这个行业受到众多规定的监管，企业必须符合国家货币转帐许可法、联邦反洗钱法的要求，CFTC会查看它们有没有操纵大宗商品现货市场，SEC会查看它们有没有违反证券交易法，检察长还会以保护消费者为由发起调查。(中天)