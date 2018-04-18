百融金服宣布完成10亿元C轮融资 中国国新领投

百融金服官网截图

新浪科技讯 4月18日上午消息，中国智能科技平台百融金服近日宣布完成10亿元人民币的C轮融资。本轮投资由国资委国家主权基金中国国新领投，老股东红杉资本中国基金增持。

百融金服CEO张韶峰表示，此次融资目的主要有三个方面：一是人工智能金融实验室的硬件设施建设与人才引进；二是加大对人工智能、大数据、区块链等前沿智能科技产品的持续研发投入，助力国家普惠金融战略；三是加大在监管科技产品方面的投入，辅助监管机构防止金融风险。

百融金服CFO赵宏强介绍说，此次C轮融资是在2017年年底前确定的。百融金服已经在之前的A、B、B+轮融资中获得中国国际金融公司、高瓴资本、红杉中国、IDG资本等约7亿元投资。而此次C轮融资距离B+轮仅过去一年多的时间。目前，百融金服的融资总规模已达17亿元人民币，在普惠金融逐步落地的今天，人工智能、大数据与金融领域结合拥有着广阔的想象空间，也受到市场与资本的青睐。

百融金服2014年创立，是一家利用人工智能与大数据技术为金融行业提供客户全生命周期管理服务、为小微企业与个人推荐合规金融机构和合规产品的高科技公司。百融金服始终坚持普惠金融道路，尊重金融本质，依靠技术创新、理念创新、产品创新，致力于成为为金融机构提供精准营销、风险控制、产品设计等产品服务，旨在 “让科技赋能金融，让金融普惠民众”。

目前，百融金服产品已经从单一的贷前风控服务扩展到了涵盖信贷与保险行业营销、贷前、贷中、贷后、核保、核赔、金融产品设计等全流程的人工智能与大数据应用。百融金服官方数据指出，已经实现辅助各类信贷机构日均审批贷款与信用卡申请500万笔，客户企业包括工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行、招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、广发银行、兴业银行、中国人寿、中国人保、太保集团等3500多家各类金融机构。

近期，百融金服加强科技创新，年初成立了国内首家人工智能金融实验室，并邀请美国圣母大学教授李俊加盟出任首席科学家。最近百融金服已经着手研发可实际落地的区块链应用，加强与政府以及科研机构合作。

此次投资方中国国新是隶属于国资委的国有资产经营公司，成立于2010年12月22日，管理的“中国国有资产风险投资基金”规模超过2000亿元。“作为一家70%的核心管理成员均来自于清华的高科技公司，能够得到众多顶级机构、尤其是主权基金中国国新的认可，我们管理层倍感荣幸，也深觉责任重大。”张韶峰说到。（王上）