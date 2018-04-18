马斯克为提高产能日夜驻守工厂 粉丝众筹为他买沙发

新浪科技讯 北京时间4月18日上午消息，特斯拉、SpaceX公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的个人资产已经达到了200亿美元左右。这样的亿万富翁并不缺钱，也更不需要别人的捐赠。但是依然有72个人在GoFundMe上为他进行了众筹，这些人一起筹资给马斯克买了个新沙发。

此前马斯克表示，为了解决Model 3的产能不足问题，近期他一直睡在工厂里，而他的卧具就是工厂内的一个沙发。这个事情经过了媒体宣传之后，马斯克的支持者们筹集了超过1000美元，给马斯克买了一个更好的沙发。《CBS This Morning》节目此前参观了特斯拉位于费利蒙市的工厂，在这次参观中，马斯克一直使用的旧沙发也进入了镜头。

老实说，这个沙发的情况可以用“糟糕”二字来形容，马斯克在节目中表示，上一次他在办公室内过夜的时候，他不得不睡在地板上，因为这个沙发是在是太窄了。

马斯克的旧沙发

就在昨天，特斯拉宣布他们将短暂暂停Model 3电动汽车的生产工作。

今年2月，一位特斯拉发言人曾表示：“在我们的Model 3生产计划中，无论是费利蒙市工厂还是Gigafactory工厂，都有暂时停产的打算。停产器会被用来提升自动化程度，从而解决生产瓶颈，提高产量。这种行为很普遍，事实上很多工厂都会采取类似的措施。”

此前马斯克也曾表示，他认为过度依赖自动化机器也是造成Model 3产能不足的原因之一，他表示自己此前低估了人类员工的作用。

去年8月，特斯拉表示他们计划在2017年底将Model 3的产能提升到每周5000辆。但是之后特斯拉并没有完成这个目标，并且下调了目标。今年1月，特斯拉表示他们预计在第一季度技术之前将Model 3的产量提升到每周2500辆，并且在第二季度技术之前将产量提升到每周5000辆。

特斯拉有着非常重视的粉丝群体，他们经常会向特斯拉表达支持。但美国科技媒体TechCrunch认为，尽管如此，马斯克完全有能力自己去买一个舒服的沙发，用不着粉丝去发起众筹。(月恒)