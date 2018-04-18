中兴通讯遭禁令连累科技板块 芯片国产替代迫在眉睫

美国商务部对中兴通讯的一纸出口权限禁令，使中兴通讯美国供应商和A股科技板块的股价遭受“双杀”。在业内人士看来，中国唯有切实加强设备、材料、基础元器件等基础性产业的研发，才能夯实制造业根基。

A股高科技板块领跌

16日晚间，美国商务部发布对中兴通讯出口权限禁令，禁止美国公司向中兴通讯出售零部件、商品、软件和技术，期限为7年。这是继2016年后美国商务部二度对中兴通讯出手实施制裁。

消息一出，中兴通讯的多家美国供应商股价应声而落，如Oclaro（OCLR）股价下跌15.18%，Acacia Communications,Inc.（ACIA）股价更是大跌35.97%。

“受伤”的还有A股的科技板块。截至17日收盘，安防、人工智能、家电、计算机软硬件、电子元件、器件等诸多板块跌幅居前，安防巨头海康威视和大华股份股价双双下跌超过6%。在互动易平台上，富满电子、亿联网络等多家公司被投资者问及是否会因此受到影响。

中兴通讯于17日回应，公司正在全面评估此事件可能产生的影响，与各方面积极沟通及应对。中国商务部在当日的新闻发布中也表态，商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受上证报记者采访时强调，国家应该支持中兴通讯这样的优秀公司。既然商务部已经表态，后续应该会采取进一步的相应措施。

中兴通讯被制裁可以追溯到2016年。当年3月7日，中兴通讯公告美国商务部拟对公司实施出口限制措施。历时一年后，中兴通讯于2017年3月8日公告称，公司与美国商务部工业与安全局（简称“BIS”）等达成协议，鉴于公司违反了美国出口管制法律，并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规，公司同意支付合计8.92亿美元罚款。此外，BIS还对公司处以暂缓执行3亿美元罚款，在公司于7年暂缓期内履行与BIS达成的协议要求的事项后将被豁免支付。

彰显芯片国产化急迫感

“如果美国进一步拓宽制裁的范围，涉及其他公司，可能会对高科技产业产生影响。”有电子产业人士表示。那么，影响究竟有多大？

以中兴通讯为例，公司约20%至30%的元器件由美国公司供应，比如高速的AD/DA、高性能锁相环、中频VGA等产品。根据BIS的连锁无限规定，美国公司的这些产品不能通过客户的客户出口到中兴。而这些基础的高性能元器件恰恰是中国的软肋，一旦被禁，中兴通讯既没有国产替代的方案，也无法从友商处转买此类元器件。

“制裁再次显示了芯片国产替代的重要性。随着国家加大投入，国产芯片机遇凸显，踏实研发的公司有望在风口中成长为巨人。”有国产芯片公司研发人员强调说。长川科技、北方华创、江化微等国产芯片概念股昨日的逆势上涨，就反映了这一市场预期。

不过，芯片国产替代是一个长期的过程。上述研发人士强调，半导体尤其是前端的材料、设备、元器件，需要长期的技术积累和工艺验证。而现在最需要做的是重视上游设备、原材料的研发和产业化，踏实地将基础元器件做到“高端”。

在某外资芯片公司高管看来，半导体产业链上只要中国能够将其中的任何一环攥在手里，都是可以掌握话语权的，就与日本有设备和元器件、韩国有内存一样。

业内人士认为，在中美贸易摩擦的大背景下，美国商务部的禁令，不仅仅是遏制中兴通讯单个公司的发展，更可能影响到我国快速发展的5G产业。

中兴通讯主营基站、光通信和手机终端等业务，是我国布局5G的先锋。中兴通讯2017年年报显示，公司是5G技术和标准研究活动的主要参与者和贡献者，作为IMT-2020的核心成员，牵头负责超过30%课题的研究。公司提出，2018年将通过“5G承载、IP+光、CO重构”等方案创新，提升重点产品市场占有率。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示，中兴通讯事件给我国制造业敲响了警钟，显示出我们在基础领域的短板。虽然中国在高铁、家电、大飞机等领域取得了不错的发展，但整体上制造业质量不高。我国发展高端制造业，既要依靠国际上现有资源积极开展合作，也要加强自主研发，在关键领域取得话语权。