胡锡进：今晚环球时报全体员工都是中兴人

新浪科技讯 4月18日早间消息，环球时报总编辑胡锡进昨晚在微博针对中兴通讯在美国被禁事件发表评论。胡锡进表示，中兴或许有错，但配合美方的态度很诚恳，美方对中兴下手，就是想打掉中国5G领先的势头。胡锡进还对中兴表达了支持：“中国社会一定要支持中兴，力挺华为。中兴自己也应越挫越勇、奋发图强，决不能倒下。向中兴的八万员工致敬。今晚老胡和《环球时报》全体员工都是中兴人！”

以下为微博原文：

我刚与中兴的朋友通了电话，很感慨。中兴或许有错，但它配合美方的态度很诚恳，美方对中兴下手，就是想打掉中国5G领先的势头。美方害怕了，他们在孤注一掷。中兴和华为为中国通讯事业的发展做出了巨大贡献，当年美国向中国卖程控交换机，每一部都赚了我们多少钱！今天绝不是中国赤手空拳只能任美方宰割的时候。中国每年买芯片花2000多亿美元，让我们拿出这个全球第一大市场的相当一部分来支持自己的芯片研发，我们会有一些困难，但这点困难与共和国经历过的那些更大困难，真是不好意思去比。中国社会一定要支持中兴，力挺华为。中兴自己也应越挫越勇、奋发图强，决不能倒下。向中兴的八万员工致敬。今晚老胡和《环球时报》全体员工都是中兴人！