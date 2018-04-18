IBM公布第一季度财报：净利同比降4%

新浪科技讯 北京时间4月18日凌晨消息，IBM今天发布了2018财年第一季度财报。报告显示，IBM第一季度营收为190.72亿美元，比去年同期的181.55亿美元增长5%，不计入汇率变动的影响为同比持平；净利润为16.79亿美元，比去年同期的17.50亿美元下降4%；来自于持续运营业务的利润为16.75亿美元，比去年同期的17.53亿美元下降4%。IBM第一季度调整后每股收益和营收均超出华尔街分析师预期，但全年盈利展望则不及预期，导致其盘后股价下跌逾5%。

主要业绩数据：

在截至2018年3月31日的这一财季，IBM的净利润为16.79亿美元，每股摊薄收益为1.81美元，这一业绩不及去年同期。2017财年第一季度，IBM的净利润为17.50亿美元，每股摊薄收益为1.85美元。IBM第一季度来自于持续运营业务的利润为16.75亿美元，比去年同期的17.53亿美元下降4%；每股摊薄收益为1.81美元，比去年同期的1.85美元下降2%。IBM第一季度来自于非持续运营业务的收入为400万美元，相比之下去年同期来自于非持续运营业务的亏损为300万美元。

不按照美国通用会计准则，IBM第一季度来自于持续运营业务的运营净利润为23亿美元，比去年同期增长2%；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益为2.45美元，比去年同期增长4%，这一业绩超出分析师此前预期。据财经信息供应商FactSet调查显示，分析师平均预期IBM第一季度每股收益为2.42美元。

IBM第一季度营收为190.72亿美元，比去年同期的181.55亿美元增长5%，不计入汇率变动的影响为同比持平，这一业绩也超出分析师此前预期。FactSet调查显示，分析师平均预期IBM第一季度营收为188.3亿美元。

IBM第一季度毛利润为82.47亿美元，高于去年同期的79.44亿美元。

IBM第一季度来自于持续运营业务的总毛利润率为43.2%，与去年同期相比下降了0.5个百分点。不按照美国通用会计准则，IBM第一季度来自于持续运营业务的总毛利润率为43.7%，与去年同期相比下降了0.7个百分点。

成本和支出：

IBM第一季度来自于持续运营业务的总支出及其他支出为71.11亿美元，高于去年同期的65.21亿美元。其中，销售、总务和行政支出为54.45亿美元，高于去年同期的50.27亿美元；研发和工程支出为14.05亿美元，低于去年同期的14.84亿美元；知识产权和海关开发收入为3.17亿美元，去年同期为4.45亿美元；其他支出为1.13亿美元，相比之下去年同期的其他支出为3.19亿美元；利息支出为1.65亿美元，相比之下去年同期为1.35亿美元。

各部门业绩数据：

2018财年第一季度，IBM认知解决方案部门（包括解决方案软件和交易处理软件业务）的营收为42.99亿美元，比去年同期的40.62亿美元增长6%，不计入汇率变动的影响为同比增长2%；毛利润率为76.3%，低于去年同期的77.3%。IBM全球商业服务部门第一季度营收为41.74亿美元，比去年同期的40.06亿美元增长4%，不计入汇率变动的影响为同比下降1%；毛利润率为23.3%，低于去年同期的23.4%。

IBM第一季度科技服务和云平台部门（包括基础设施服务、技术支持服务和一体化软件业务）营收为86.25亿美元，比去年同期的82.16亿美元增长5%，不计入汇率变动的影响为同比下降1%；毛利润率为38.2%，低于去年同期的38.8%。IBM第一季度系统部门（包括系统硬件和操作系统软件业务）营收为15.00亿美元，比去年同期的13.95亿美元增长8%，不计入汇率变动的影响为同比增长4%；毛利润率为43.7%，低于去年同期的47.5%。IBM第一季度全球融资部门（包括融资和二手设备出售业务）营收为4.05亿美元，与去年同期的4.05亿美元相比持平，不计入汇率变动的影响为同比下降4%；毛利润率为34.4%，高于去年同期的31.8%。IBM第一季度其他营收为6900万美元，低于去年同期的7100万美元。

其他财务信息：

在2018财年第一季度，IBM按照美国通用会计准则的税率约为14%，不按照美国通用会计准则的运营税率约为16%。

IBM第一季度来自于运营活动的净现金为46亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为22亿美元。IBM第一季度自由现金流为13亿美元。在第一季度中，IBM通过派发股息的形式向股东返还了22亿美元现金，通过回购股票的形式返还了8亿美元。截至2018年第一季度末，IBM现有已获批股票回购计划的剩余额度为30亿美元。

截至2018年第一季度末，IBM持有132亿美元现金；债务总额为464亿美元，其中全球融资部门的债务为317亿美元。IBM表示，该公司的资产负债表仍很强大，将可为公司业务的长期发展提供支持。

业绩展望：

对于整个2018财年，IMB预计每股摊薄收益至少将达11.58美元；来自于持续运营业务的运营每股摊薄收益（不按照美国通用会计准则）至少将达13.80美元，其中不包括每股2.22美元的已收购无形资产摊销支出、其他并购相关支出和退休相关支出以及美国实施税收改革所带来的影响，这一业绩展望未能达到分析师预期。据雅虎财经统计的数据显示，24名分析师平均预期IBM全年每股收益将达13.84美元。

与此同时，IBM还继续预计2018财年的自由现金流将达120亿美元左右，实现率则将达到100%以上。

股价反应：

当日，IBM股价在纽约证券交易所常规交易中上涨3.02美元，报收于160.91美元，涨幅为1.91%。在随后截至美国东部时间17：08（北京时间18日5：08）的盘后交易中，IBM股价下跌8.61美元，至152.30美元，跌幅为5.35%。过去52周，IBM最高价为171.69美元，最低价为139.13美元。（唐风）