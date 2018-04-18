郑叶来:华为云入局区块链要做使能者 不参与虚拟货币

华为Cloud BU总裁郑叶来

新浪科技讯 4月17日晚间消息，华为分析师大会于4月17日-18日在深圳举行。华为Cloud BU总裁郑叶来在会上发布了《华为区块链白皮书》，对华为云区块链服务BCS进行了介绍。不过他强调，华为云要专注做链圈的使能者，不会参与任何虚拟货币的相关服务。

白皮书透露，华为在区块链领域早有布局。2016年华为就开始参与Linux基金会下的Hyperledger（超级账本）项目，该项目是区块链技术领域最具影响力的开源项目。

郑叶来表示，区块链具有技术去中心化、不可篡改和可追溯的特点，技术本身是可以解决一些问题的，比如身份认证、房产/学历等信息证明、食品溯源、车联网、IoT设备管理、供应链金融等。但他同时表示，去中心化的架构一定会带来效率降低，因此并不能解决所有的问题。

华为日前上线了区块链服务BCS（Blockchain Service），帮助行业企业在华为云上搭建企业级区块链行业方案和应用，推动区块链应用场景落地。宣称可最快5分钟完成区块链部署。据介绍，目前华为云区块链服务主要专注4大类9小类应用场景，包括数据资产、IOT、运营商和金融领域等，如：身份认证、数据存证/交易，新能源、公益捐赠、普惠金融等。

不过郑叶来强调，对于区块链，要把币圈和链圈分开，“币圈我们不做，风向我们搞不明白，风口更不会追。”他表示华为云不会参与任何虚拟货币的相关服务，而是会专注做链圈的使能者。

在华为云业务本身上，郑叶来透露，华为云注册用户已超100万，付费用户也大多是小微企业和互联网企业。他认为这有两个原因：一是华为与他们没有业务上的竞争；二是华为在全球化和具体业务上的经验能够为这些企业提供经验和帮助。

此外，作为入局公有云刚刚一年的新玩家华为云，除了有早期玩家的压力之外，也面临着新入局玩家的竞争，日前紫光集团宣布投资120亿元正式进军公有云市场。不过郑叶来则表示乐观，“我一直认为作为一个服务政府和企业的业务，应该在整个国际市场进行自由竞争获得相对的竞争优势。”郑叶来说，新加入者将为中国和全球客户带来更多的选择，对整个市场不是坏事。(张俊)