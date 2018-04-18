马斯克：特斯拉工厂停工升级 6月底前提高3倍产能

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马斯克在上周通过Twitter承认了自己对自动化的过度依赖导致了生产瓶颈。

来源：界面新闻 郑超前

近日，据国外媒体报道，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在写给全体员工的一封内部邮件称，特斯拉计划让其位于加州弗利蒙特的工厂全天候生产，并在6月底前实现6000辆/周的 Model 3产能。

作为特斯拉公司面向大众的首款车型，Model 3凭借着超高性价比获得了市场的认可，但却一直处于供不应求的状态，而最主要的原因就是产能不足。

为了解决这个问题，马斯克在邮件中表示，内华达州超级电池工厂从周二开始、加州弗利蒙特工厂从周三开始将暂停生产，预计会持续3到5天。暂停生产期间，工厂将进行全面升级；升级完成后，Model 3产能预计会在5月份达到3000-4000辆。

此前，特斯拉的费利蒙工厂以及超级电池1号工厂曾于2月20日至24日为突破产能瓶颈已进行过暂时停工。

马斯克透露，Model 3的周产量已连续三个周超过了2000辆，第一个周为2020辆，随后一个周为2070辆，上一个周则达到了2250辆，比Model S和Model X一个周的总产量还要高。

除了这次升级，马斯克还在邮件中透露，Model 3生产线的下一次升级将于5月底开始，并在6月底前实现周产量6000辆Model 3汽车的生产能力。

马斯克曾表示，当Model 3的产能达到周产5000辆的时候，特斯拉便会实现现金的净流入。

为了实现6000辆/周的产能目标，弗利蒙特Model 3生产还要实现每周7天每天24小时全天候运行。为此特斯拉将大批量招聘新员工。

除此之外，马斯克还在邮件中提到了对零部件供应商的要求，对于那些不能达到要求的零部件供应商，马斯克要求他们作出解释，并提出改进计划，直接呈报给马斯克，无论供应商提供的零部件能不能达到要求，都要尽快告知特斯拉，以便他们能采取其他的解决办法。

值得一提的是，马斯克在上周通过Twitter承认了自己对自动化的过度依赖导致了生产瓶颈。他表示：“特斯拉使用了过多的自动化设备，而这是一个错误。确切的说，这是我的错误。我低估了人类员工的能力。”