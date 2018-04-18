一场灭顶之灾：中兴危机始末与时代启示

美国商务部正式公布了对中兴通讯的制裁。

美国商务部将禁止美国公司7年内与中兴开展任何业务，包括软件、技术、芯片等零部件销售均在限制范围之内，直至2025年3月13日。理由是中兴违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款。

这一纸禁令，基本断送了中兴的所有未来。

中兴作为中国第二大、全球第四大通讯设备制造商，这不啻为一场灭顶之灾。其电信设备、手机中有大量来自美国公司的元器件和软件，其中很多都是无替代方案的，中兴未来的产品销售、规划、开发均会遭受重挫，7年时间足以拖垮任何一个科技公司，更不用提5G时代已近在眼前。

在向伊朗输送禁售设备的敏感问题上跟美国人打哈哈

当下正值中美贸易大战交锋的关键时刻，但美国政府对中兴的调查却早已有之，最早可以追溯到2012年，美国就对中兴违反禁令向伊朗输送设备的展开调查。

2016年3月，美国商务部宣布，任何美国公司向中兴销售产品，须获得许可证。随后中兴接受调查，并与美国商务部展开了一年的谈判协商。

中兴被发现利用“壳公司”隐藏美国生产的受限零部件。谈判期间，美国从一名中兴律师丈夫的电脑中发现了中兴在接受调查期间曾绕过美国制裁，再度向伊朗输送违禁产品的证据。

随后谈判进程加快。中兴承诺全面披露对伊朗和朝鲜的出口情况，并进行内部调整以符合美国贸易禁令。之后中兴全面更换最高管理层，史立荣下台。

最终在2017年3月，经过与中兴近一年的谈判和调查，和解协议达成。中兴承认违反美国对伊朗和朝鲜制裁，将支付12亿美元罚金，这是美国针对中国公司违反美国制裁条款开出的最大的一笔罚单。

和解协议要求中兴立即支付8.92亿美元罚金，如7年内违反和解条款，将会追加3亿美元罚款。

作为和解协议的一部分，中兴向美国承诺，将会裁撤、惩处被证实参与向伊朗售卖禁运设备的39名雇员。

然而之后美国商务部发现，中兴在2016年与美国的谈判中做了虚假陈述。

调查还发现中兴谎称对涉案人员进行纪律处分，但实际大打折扣。直到2018年3月左右，这一决定才开始执行，甚至这部分参与违法交易的雇员中，有38名先后收到了绩效奖金。

美国商务部长在声明中表示，“这种恶劣行径不容忽视。”

中国商务部：海外经营应遵守东道国的法律

美国商务部与中兴2017年和解协议的另一部分内容是，中兴同意如若未能兑现承诺，除了额外3亿美元罚款立即执行外，美国商务部可修改、推翻此前中止的限售禁令，执行最高7年禁止美国公司向中兴销售元器件、软件和技术的措施。

但中兴再度侥幸地违约了。

中兴违反协议面临着取消出口特权7年的禁令，而它的违约迎来的是美国商务部的7年制裁上限。

几乎与美国的制裁大棒落下同期，美国的最重要盟友英国以安全担忧为由，将中兴挡在了英国市场门外。

英网络安全监督机构警告电信运营商不要使用中兴的设备，这意味着中兴将无缘5G普及前夜英国运营商基础设施升级的巨额合同。

尽管对中兴的调查和制裁早已有之，但在中美贸易大战升温的期间，美国对中国最大通讯厂商之一的制裁无疑加剧了两个大国之间原本就已紧张的贸易关系。

早在2016年3月，美国制裁中兴的消息就已闹得沸沸扬扬。当时中国商务部表示强烈不满和反对，“此举将严重影响中国企业的正常经营活动。”

而本周二，中国商务部新闻发言人就此事回应称：

中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。并表示“将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。”

中国商务部的回应，谴责的口吻弱了很多。

政府层面的表态，没能给中兴多少缓和的余地。美商务部的声明发出后的4月17日，中兴通讯在深圳和香港证券交易所上市的股票停牌。

根据路透社消息，中兴的设备中估计有25%-30%由美国企业供应，中兴在美国的几大供应商股价也遭到重创，其中光纤网络设备生产商Acacia Communications狂跌36%，触及近两年低点。该公司2017年的总营收有30%来自中兴通讯。其他几家供应商中，跌幅从4%到15%不等。

对科技公司来说，“贸易战”=底层核心技术战

当然也毋庸讳言，美国政府对中兴突然祭以扼喉的惩罚，与中美“贸易战”升级加剧，美国在高科技领域对中国的围堵关联莫大。

总部位于深圳的中兴通讯，最初是中国航空航天部门下属的一个单位，1985年成立，30多年的发展之后，中兴成为全球最大的电信设备制造商之一，同时也生产制造智能手机，其中运营商业务占比近六成，手机业务占比一成。

在刚发布不久的2017年报中，中兴2017全年海外营收469亿人民币，超过其海外的历史最高点，2011年的468亿人民币，一度被看成是2012年之后的一个里程碑。

而禁令葬送了它的未来。没有了美国供应商的支持，从电信设备，到智能手机均将受到严重影响。

以手机为例，高通的芯片在中兴手机中占比近6成，联发科占比3成左右。但即便全部换作联发科，也还有其他元器件如PA功率放大器无法取而代之，这部分几乎全部来自于美国厂商，比如Avago、Qorvo、Skyworks等。

系统软件方面的掣肘就更不用说了，来自Google的Android操作系统（GMS认证），在海外发售手机绕不开的一道墙，再加上中兴手机在美国的市场占比高达15%，也是唯一一家在美国智能手机市场有显著份额的厂商。

而现在，不仅元器件不卖给中兴，恐怕Google也不能提供原生的Android套件应用给中兴了。这意味着中兴在智能手机产品上彻底走进了死胡同。

近两年，中兴一直被制裁的阴云笼罩。实际上从2016年开始，中兴已经通过裁员计划来减少企业经营层面的成本，两年加起来，合计裁员近一万人，相对于2015年8.4万人的规模，两年裁员比例高达12%。

与中兴发展轨迹接近的华为，此前也遭遇了美国政府的阻挠。

华为在2018年出大举进军美国市场之初就遭遇了挫败，原定于在2018年CES上宣布的与美国电信运营商合作发售华为智能手机的计划被迫流产，随后百思买等公开渠道的合作伙伴也中止销售华为手机，无缘美国市场，目前并未受到其他影响，余承东在早前接受包括PingWest品玩在内的媒体采访时也表示，将会在美国市场之外寻求增长。

作为中国通讯厂商的双雄，两者的不同之处在于：华为一直在加大自主研发的比例，低调神秘的海思半导体和2012实验室都承担这部分的研发工作，以手机端为例，它成了苹果、三星之外，第三个拥有独立SoC研发能力的企业，且在基带芯片上摆脱了高通的控制。

自主研发既强化了企业本身的技术储备，同时也是供应链安全的考虑。强大如苹果，一直在努力加强核心元器件的自研能力，从iPhone 4时代开始独立研发CPU，同期也在加强对供应链的管理，采用双供应商甚至多供应商策略，及至今日它已经在布局下一代Micro LED显示屏幕。

三星更不用说，不仅拥有从屏幕、电池、处理器、图像传感器、闪存等几乎全部核心元器件的研发能力，还有自建的加工工厂以及半导体代工业务。

实际上，作为中国最强大、技术储备最强的科技公司之一，华为也难以摆脱美国供应商，如我们上文所说，很多关键的半导体元器件几乎没有替代方案，5G时代的标准和协议，以及后学的专利、技术授权更是一道森严的限制。

抛开中兴本身的不当操作，企业尤其是科技企业，自主研发是一个永远不会过时的话题，放在整个国家层面更是如此。