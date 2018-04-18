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人民日报：发展国产芯片，这事不能再拖了

人民日报：发展国产芯片，这事不能再拖了
2018年04月18日 19:34 人民日报
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　　发展国产芯片，中国不能三心二意了！

　　美国商务部当地时间16日(北京时间17日)下令禁止美国公司向中国中兴通讯出售产品，中兴将因此蒙受巨大损失。中兴产品有大量进口自美国的元器件，尤其是芯片。消息传出后，中兴A股、H股双双停牌，其美国供应商的股票大幅下跌，最严重的跌了30%以上。

　　美方对中兴的调查由来已久，中兴被指控涉嫌向伊朗和朝鲜运送了受制裁的电信设备。2016年美方已对中兴有过制裁，2017年实现和解，但这一次美方称中兴在承诺处罚该公司员工问题上提供了虚假陈述。然而分析人士大多认为，这些不过是美方的借口。

　　由于此案持续时间很长，美方现在这样做是否意在配合其向中方施加贸易压力，不好下断言。但是这件事肯定会触动中国社会，带动中国上下关于我们必须加快发展芯片等半导体核心技术的思考。

　　中国的整体技术力量低于美国，但是经过几十年的改革开放，我们也打下了相当的基础，积累了实力。今天的中国如果下决心攻克一个难题，通常是能够做到的。

　　问题在于我们处在全球化当中，全球化提供了解决问题更廉价的方案，这是一种方便，但也滋生了惰性。当购买芯片比自产芯片更加容易也更便宜时，就会形成一种市场取向，并使得对外部技术的依赖不断固化。

　　中国已经能够生产中低端的芯片，生产更精密的芯片需要更大投入，也需要市场的响应。中国每年进口2000多亿美元的芯片，如果这一巨大市场有相当一部分用来支持国产芯片的发展，那么这一发展就将不可阻挡。而一旦失去了中国的这部分市场，美国的高科技公司继续升级换代产品的后劲将丢掉一大块。

　　过去中国市场不怀疑美国供应商的信誉，没怎么去想美方如果断供会怎么样。但是中兴的遭遇证明了，美方的供应并不可靠。世界供应链在政治面前是脆弱的，美国人已经开始认真考虑如何遏制中国崛起，对华高科技出口限制是它的一直在使用的王牌，它今后很可能会扩大这张王牌的适用范围。

　　中国必须要做好应对更坏情况的准备，形成把本国市场组织起来支持核心技术发展的强大预案。我们不能被美方对华出口松一松、紧一紧而打乱自己开发本国核心技术的节奏，现在到了我们真正下决心的时候。

　　中国是全球最大电信市场，而市场就是力量，我们一直希望以市场换技术，这是有道理的。美方很拒绝我们的做法，那我们就应该用这个市场直接扶持本国高技术公司的研发。或许在一段时间里，我们将比较困难，但这个困难期肯定能够度过去，结局将是中国本土公司的技术能力焕然一新。

　　我们肯定不能允许美方将芯片当做大棒对中国挥舞。如果说以往的采购方便让中国发展本国芯片三心二意的话，那么从现在起，我们可以靠美国芯片活得很好的幻想应该破灭了。中国有组织科技攻关的能力，也有推动国产芯片逐渐替代外来芯片所需要的动员力，最重要的就是决心。

　　特朗普政府在帮助我们下这个决心。如果中国真的转换了思路，也许过多少年之后，我们会感谢美国今天做出的限制决定，庆幸它促使中国早一点恢复了清醒。

　　一旦中国加速研发使用国产芯片的工作全面上路，美国方面的态度也将随之软下来。美国半导体产品还可以进入中国，但到那时主动权将牢牢掌握在我们自己的手里。为了那一格局的转换，我们必须行动。

　　来源：人民日报

芯片美方中兴
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