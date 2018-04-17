三星电子显示部总裁：不会削减电视机在华产量

新浪美股 北京时间17日韩联社讯， 三星电子映像显示事业部总裁韩宗熙17日在“2018年QLED电视新品发布会”后的记者会上表示，三星目前没有缩减电视机在华产量的计划。

此前有部分意见推测，受近期中美关税摩擦的影响，三星可能会停止在中国生产用于出口美国的电视机产品。韩宗熙对此表示，三星在海外有14家工 厂，均是充分考虑到当地的关税和物流成本等因素而建成。中美贸易摩擦虽是当前热点问题，但尚无任何定论，因此三星不会削减中国工厂的产量。

资料图片：三星电子映像显示事业部总裁韩宗熙（韩联社）

对于在美国当地投建电视机工厂的方案，韩宗熙表示，在海外投建工厂时与合作公司携手共同推进建厂项目才能具备竞争力，而目前谈建厂还为时尚早。

韩宗熙表示，年初在美国拉斯维加斯2018年国际消费电子展（CES）上亮相的全球首款146英寸模块化MicroLED电视将于下半年面市，该款电视的价格将于6月公开，预计将超过1亿韩元（约合人民币58.77万元）。同款其他尺寸产品的上市时间尚未决定。

韩宗熙表示，三星将推出更多超大型电视新品，不断提高在超大型电视市场上的竞争力，进一步拉大与竞争对手的差距，引领超大型电视行业，继续蝉联市场第一宝座。（完）