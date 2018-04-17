担心泄密 法国将禁止政府人员使用WhatsApp等应用

新浪科技讯 北京时间4月17日晚间消息，法国政府表示，由于担心政府机密被泄露，他们打算禁止政府工作人员使用Telegram和WhatsApp等国外加密聊天应用，并且将在今年夏天开始使用法国自己开发的加密聊天应用。

据路透社报道，法国政府多名部长担心使用国外加密聊天应用有可能会导致重要信息被监控，因为这些应用的服务器都不在法国境内。法国政府数字部门的一位女发言人表示：“我们需要找到一种全新的加密消息服务，而且这个服务的加密不是美国或者俄罗斯企业所进行的。我们认为国外的加密消息应用有可能导致数据泄露事件，就像最近发生的Facebook事件一样。因此我们决定提前采取行动。”

Telegram的创始人帕维尔·杜罗夫（Pavel Durov）为俄罗斯人，尽管该公司并不是在俄罗斯成立的，而且Telegram在俄罗斯也遭到了封杀，原因是该公司拒绝向俄罗斯政府提供加密密钥。

WhatsApp是一个端对端加密服务，他们使用的是备受欢迎的开源协议Signal。但是不幸的是，该协议的拥有者为美国科技巨头Facebook，尽管这个协议是在美国之外的地方所开发的。

目前Facebook正在经历公司成立以来最大的一次危机，一家来自英国的政治咨询机构在Facebook平台上盗取了数千万用户的个人数据，并且在美国2016年大选中，这家机构利用这些数据为唐纳德·特朗普（Donald Trump）提供协助，向用户投送政治广告。

法国政府的这位发言人表示，大约20位法国政府人员以及公务员目前正在对一个新的消息应用进行测试，他们的目标是在今年夏天强制所有政府人员都用这个应用替代WhatsApp和Telegram。她还补充说道，这个应用最终可能会向所有法国公民进行开放。

这位女发言人还透露，这个应用是一位政府聘请的开发人员所设计的，该应用使用了在网上可以下载到的免费代码（这或许意味着这个应用使用的是开源代码）。但是这位发言人拒绝透露这个消息应用所使用的代码的名称。

上周ZDNet也做了类似的报道，他们称法国政府想要使用其他应用代替Telegram等消息应用，尽管法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）本人是Telegram的粉丝。

法国国家数码信息产业国务秘书穆尼尔·马祖比（Mounir Mahjoubi）表示：“我们正在开发一个公共安全消息应用，这个应用不会依赖于任何私人企业。”

有报道称，法国政府已经开始一些安全消息产品的使用，这些产品是由国防部门和IT供应商Thales共同开发的。Thales公司的网站上有一个名为Citadel的即时消息应用，这个应用的描述为“为专业人士开发的值得信赖的消息应用。该应用提供了与大多数消费类应用相似的功能，但是可以在智能手机或是计算机上提供安全的消息服务，以及一系列相关的功能，包括经过端对端加密的语音通话和文件分享。”（月恒）