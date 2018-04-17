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腾讯正式进军智能音箱领域：可收发微信消息

腾讯正式进军智能音箱领域：可收发微信消息
2018年04月17日 17:51 新浪科技
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　　新浪科技讯 4月17日下午消息，今日腾讯正式发布智能音箱腾讯听听，产品将于4月20日上市，以9420为唤醒词，主打家庭使用场景。具体价格尚未公布，据透露，这是一款定位于千元档的产品。

　　腾讯听听音箱所属腾讯移动互联网事业群智能创新业务部，是腾讯软硬一体落地 AI 前沿技术的智能硬件团队，腾讯听听音箱也是团队推出的第一款硬件产品，同时也是腾讯AI场景化、AI产品化的第一款硬件自研产品。

　　在技术支持和系统上，语音系统是腾讯AI Lab为音箱专属开发，另外也融合腾讯云小微和腾讯叮当的技术。

　　腾讯听听产品负责人介绍说，腾讯在智能音箱领域的研究开发已经接近两年，之所以选择在这个时间点发布是因为一直在打磨产品，让用户体验过关，对品质的要求超过了速度。

　　在腾讯体系下，腾讯听听打通了QQ音乐、企鹅FM、阅文集团、企鹅童话等产品体系，拥有超过1700万首音乐正版曲库，一百万个儿童故事，一亿小时的有声内容，特别包括老年人喜爱的评书、相声、戏曲等。

　　在时长方面，腾讯听听音箱配置了充电式锂电池，待机时长可达16小时，WIFI模式持续工作5小时，蓝牙模式持续工作6小时，同时支持蓝牙、WIFI双模式并存兼语音控制。

　　相比其他智能音箱，腾讯听听音箱的特别之处是，微信群成员可以通过音箱收发微信留言，不用手机也可以在线聊天。（宵寒）

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