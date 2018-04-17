发改委：今年取消新能源汽车、船舶外资股比限制

一、习近平总书记在博鳌论坛上宣布了扩大开放重大举措，如何落实这些举措？能否透露一些消息？

今年是改革开放40周年。习近平总书记在博鳌论坛上的重要讲话，宣布了扩大开放重大举措，展示了新时代我国对外开放的新愿景、新蓝图，受到国内外高度评价和广泛关注。

为贯彻落实习近平总书记讲话精神，国家发展改革委正会同各有关部门抓紧研究落实具体措施，通过制定新的外商投资负面清单，使对外开放的重大举措尽快落地。新的外商投资负面清单是我国大幅度放宽外商投资准入的重要文件，今年上半年将尽早公布实施。新的负面清单包括分别适用于全国和自贸试验区的两张负面清单，自贸试验区的负面清单比全国的负面清单开放力度将更大。新的负面清单除了包括已经宣布的金融、汽车等行业开放措施外，还将在能源、资源、基础设施、交通运输、商贸流通、专业服务等市场高度关注领域推出一系列开放措施。新的负面清单除了将公布2018年的开放措施外，还将公布未来几年的开放措施，这将给予相关行业一定过渡期，同时大大增强开放的可预期性。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，亟需我们在重大开放问题上取得突破。这些年市场监管机制不断完善，法律法规更加健全，也为高水平开放奠定了制度基础。我们相信，通过这次修订外商投资负面清单，新一轮开放将有力促进深层次改革、高质量发展，促进产业竞争和资源优化配置，激发更大市场活力，推动形成全面开放新格局。

二、各界都很关注汽车等制造业开放问题，请问在制定新的外商投资负面清单中有什么具体考虑和安排？

习近平总书记在博鳌论坛上宣布了我国扩大制造业开放的重大举措。制造业开放是我国开放最早的领域，也是市场竞争最充分的领域。40年改革开放实践证明，在一定发展基础上，只有开放才能充分激发市场活力，只有开放才能倒逼企业创新，只有开放才能集聚国内外资源。

目前我国制造业已基本开放，下一步扩大开放的方向很明确，就是要实现全面开放。新的外商投资负面清单将把制造业开放作为一项重点。比如，汽车行业将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。又如，船舶行业2018年将取消外资股比限制，包括设计、制造、修理各环节。再如，飞机制造行业2018年将取消外资股比限制，包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各类型。

制造业是全球产业分工合作的主要领域，无论是传统制造业，还是高新技术制造业，都要在开放环境中实现全球价值链的最大化。中国全面开放制造业，就是表明我们反对贸易投资保护主义的鲜明态度，旗帜鲜明地支持经济全球化广泛深入发展。我们也希望，通过制造业全面开放，支持中外企业在公平竞争环境下实现共同发展，鼓励中外企业开展更广泛更多元的资本、技术、管理、人才交流合作。

（原题：国家发展改革委就制定新的外商投资负面清单 及制造业开放问题答记者问）