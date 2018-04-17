中兴：大国博弈的牺牲品

文/古泉君

在昨天，中美贸易战达到空前的紧张程度。杀人诛心，美国的一纸禁令，让本就风雨飘扬的中兴，再受重创。

罚了什么？

4 月 16 日，美国商务部部长 Wilbur Ross 宣布，因中国电信设备商中兴通讯未履行和解协定中的部分协议，美国商务部将禁止美国企业向中兴通讯销售元器件，时间有可能长达 7 年。与此同时，英国国家网络安全中心也发出最新的建议，警告电信行业不要使用中兴的设备和服务。

此外，美国商务部工业和安全局还对中兴通讯处以 3 亿美元罚款。这部分罚款可暂缓支付，主要视中兴在未来 7 年执行协议的情况而定。

简单来说，7 年以内，中兴再也不能采用任何来自美国的零件和技术来生产产品了。

“这实际上把他们排除在涉及美国以及任何美国物品的活动以外，不管是铅笔还是路由器。”英国金融时报援引熟悉该案的一名美国前任官员的说法称。

理由是？

美国对于华为、中兴的处罚次数太多了，具体到此次风波，还要从去年说起。

2017 年 3 月 7 日，中兴就美国政府出口管制调查案件达成和解，案件起因是中兴美国公司向美国制裁的国家伊朗出售违禁产品，中兴承认了3项指控：在未获得美国政府许可的情况下，向伊朗出口美国产品，妨碍司法，以及制造重大不实陈述。

同时，中兴总计认罚金额高达 11.92 亿美元，合计人民币约 82.2 亿元。除了交钱，中兴还做出了纪律处分的承诺，包括但不限于裁员、罚款等人事措施。

但据外媒报道，美国商务部周一发表声明称，中兴通讯在 2016 年至 2017 年间曾向商务部产业安全局做出虚假陈述，中兴通讯未如实披露它曾向有过违法行为的雇员支付全额奖金，且未曾向它们发出谴责函。

中兴通讯承诺解雇 4 名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚 35 名员工。但中兴通讯在今年 3 月承认，该公司只解雇了 4 名高级雇员，未处罚或减少 35 名员工的奖金。

“中兴通讯误导了商务部。中兴通讯没有谴责（涉事）员工和高管，反而给予奖励。这种令人震惊的行为不容忽视。”美国商务部长威尔伯·罗斯在声明中说。

站在美国的角度来看就是：我已经罚过你一次了，你不知悔改，还变本加厉。好，那我做得就彻底一点。

于是，就有了这样强硬到匪夷所思的制裁措施。

对中兴影响几何？

简单来说，如果禁令真的落实，并且长达 7 年的话，对于中兴来说将会是毁灭性的打击。

去年的 11.92 亿美元的罚款，就让中兴元气大伤，从 2010 年至 2016 年，中兴全部利润加起来也只有 73.115 亿元，这一纸天价罚款，让中兴几年的努力付诸东流。而如今的制裁措施，不仅只有罚款那么简单，中兴甚至有停产的危险。

我们先来看看目前中兴的主要业务：目前中兴主要包含手机、平板等消费类电子产品以及电信设备两大块业务，其中电信设备占营收以及相关服务占约 60%，而消费类电子产品仅占 30 % 左右。

在市场竞争如此激烈的今天，别说 7 年，就是 7 个月都有可能对一家公司造成致命的打击。原因也很简单，如今的智能手机制造完全依赖“世界工厂”，而美国所能提供的处理器、调谐器、玻璃等零件，一时半会还真没法在别国找到替代品。

高通的处理器肯定是没有了，其它依赖美国的零部件等也没戏了。由于 Android 系统是开源，基本上可以随便用，但是如今中兴已经拿不到 Google 的 GMS 授权（可以理解为 Google 全家桶），对于进军国际市场是不小的阻碍。尤其是在海外销售占比高达 70% 的情况下。

而电信设备方面，据全天候科技报道，中兴的电信设备部分的关键组件，比如说光传输的发送器与接收器等，还是以国际大厂作为零件供应主要来源，电信设备中的零件亦有不少来自美国的供货商。整体来看，外来零件占其料件比例至少有 6 成以上，而来自美国供应商的料件至少占了这 6 成的一半以上。

唇亡齿寒，中兴的生产受到威胁，连带着也会影响一批中国的供应商。

掌握了“核心科技”的美国，可以肆无忌惮地对中国厂商实施类似的打击，因为“无芯”一直是中国半导体行业难以言说的痛。

这像极了《三体》中智子对地球的科技封锁，如果硬要找些宽慰的话，就是这会刺激中国半导体事业的发展，甚至有可能会上升到“两弹一星”这种举国之力的高度。

但无论如何，中兴都已经沦为了大国博弈的牺牲品。

后续回应及影响

4 月 17 日上午，针对美国商务部宣布将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术 7 年，中国商务部新闻发言人表示：

中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

而中兴通讯在官网发表声明称，已获悉美国商务部对公司激活拒绝令。公司正在全面评估此事件对公司可能产生的影响，与各方面积极沟通及应对。

今早，受事件影响，中兴通讯 AH 股双双停牌，原因是以待刊发内幕消息公告，内容有关美国商务部工业与安全局激活拒绝令。待公司刊登相关公告后复牌。

另据新浪科技报道，截至 4 月 16 日美国股市收盘，高通下跌 1.72%、美光下跌 1.11%；同时，美国光纤网络提供商 ACIA暴跌 35.97%，Oclaro 下跌 15.18% ；此外，A 股多家科技板块公司股价走低，海康威视、大华股份盘中股价触及跌停。

中兴只是个靶子，战场之上，人人自危。

“这不是生意的问题，是生存的问题”

也是在昨天，美国政府表示正在研究如何就中国的云计算等科技领域进行贸易制裁。在多方压力下，美方发起的贸易战并没有缓和的趋势，反而愈演愈烈。用一句略显俗套的话来形容，“这是一场没有硝烟的战争”。

投资人“唐史主任司马迁”在微博上写道：

对中兴的禁售令，并不是只针对中兴的。 芯片是中国对美国依存度最高，也是贸易量最大的品种。挑出一个来全面禁售，是在威胁“也可以全面禁售其它企业”。这种做法，已经不是贸易战思维了，而是冷战思维。因为在国与国的贸易体系中，正常的两国关系中，买卖只是价钱问题。全面禁售，是敌对国关系。 集成电路动手太晚，08年后如果着手，现在不会这么被动……不管这次危机怎么化解，集成电路攻关，也必然被升级到建国后“两弹一星工程”的高度。这不是生意的问题，是生存的问题。

也许，新一轮的冷战就要开始了。