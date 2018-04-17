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Uber关闭菲律宾业务 建议用户选择Grab服务

Uber关闭菲律宾业务 建议用户选择Grab服务
2018年04月17日 15:00 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日下午消息，在将菲律宾的业务出售给当地竞争对手Grab之后，打车服务Uber已经开始关闭他们在该国的运营。

　　菲律宾的Uber用户已经收到了Uber官方发来的电子邮件，该公司在电子邮件中告知当地用户他们将会开始关闭自己在该国的运营。

　　Uber还通过电子邮件告知客户，在他们的服务关闭之后，用户可以开始使用Grab的服务。作为Uber在东南亚最主要的竞争对手，Grab此前收购了Uber在印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国以及越南等东南亚市场的业务。

　　Uber最初计划与4月8日正式退出菲律宾市场，但是菲律宾竞争委员会要求Uber将退出时间延长一个星期，以免给当前用户造成不便，并且为用户提供更长的过渡期。

　　然而，对于Uber与Grab的这笔交易，菲律宾反垄断监察部门此前也表达了担心，他们害怕在完成这笔交易之后，菲律宾当地的打车出行市场可能会缺少竞争。

　　菲律宾竞争委员会主席艾森尼奥·M·巴里萨坎（Arsenio M. Balisacan）曾表示：“Uber一直在强调他们将会退出菲律宾市场，但是对于他们与Grab的整合，该公司却一直没有给出足够的信息。Uber其实并不是真正的退出了菲律宾市场，而是与这里的Grab进行了合并。这笔交易会让Uber成为Grab的部分拥有者。”在发表了这个声明之后，菲律宾竞争委员会就未在就此事发声，现在也不清楚该机构是否已经批准了这笔交易。

　　在退出菲律宾市场之后，新加坡成为了Uber现在唯一仍在自主运营的东南亚市场。新加坡竞争与消费者委员会上周五表示，Uber在新加坡市场必须至少运营至5月7日。(月恒)

东南亚UberGrab
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