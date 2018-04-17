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联想刘军：在智能物联赛道上 联想没有对标竞争对手

联想刘军：在智能物联赛道上 联想没有对标竞争对手
2018年04月17日 14:49 新浪科技
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联想中国区总裁刘军（左4）回答记者提问联想中国区总裁刘军（左4）回答记者提问

　　新浪科技讯 4月17日下午消息，联想发布智能物联消费赋能品牌Lecoo及三款智能物联新品。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，联想中国区智能物联、智慧行业、智慧服务和智慧渠道四大业务版块中的智能物联业务版块，正式形成To B（ThinkPlus）和To C（Lecoo）两品牌“双轮驱动”的新模式，这标志着智能物联业务版块迈出里程碑式一步。

　　刘军认为，中国在经历PC互联网、移动互联网后，人工智能和物联网正在发生深刻的化学反应，由此催生一个全新的智能物联网时代。在智能物联这条崭新的赛道上，联想的变革没有参考模板，没有对标竞争对手，联想在和自己赛跑，将更加积极地深耕中国市场，实现由硬件设备制造商向智能物联服务商的转变。

　　刘军称，中国的企业正在经历一个数字化转型，从传统IT向新Smart IoT的转型，这个“新IT”会结合新的业务模式进行服务。目前，这个转型刚刚开始，“我想80%都还刚刚起步，甚至还没有起步，这个过程我认为是一个巨大的风口机会”，刘军说，联想作为一个传统IT公司，希望把数字化转型的经验分享给更多中国公司，助力它们成长。（韩大鹏）

　　以下为部分对话内容：

　　问：新品牌Lecco和其他竞争对手比有何不同？

　　刘军：Lecco是我们赋能的品牌，我们想利用联想的自身优势，赋能一些好的产品创意和好的产品技术。联想过去制造硬件，现在是从硬件到云端的企业。其实，我们有很多核心能力，我们是能帮助到这些产品的，就是产品赋能，比如说产品的设计能力、比如说我们的供应链能力，以及我们的采购规模，这些都能够控制它的品质以及最大的成本。第二个赋能就是渠道的能力，可以帮助卖。联想相对于小米，我们在线下的能力是更强的。当然，我们目前也在很快往线上转，我们有一半的产品都是在线上卖的，所以线上线下是比较平衡的。

　　问：目前，联想业务覆盖PC、移动、零售和物联网，如何简单地定义这家公司？

　　刘军：我在不久前提出一个很重要的概念，就是八个字，“智慧联想，服务中国”。我们转型的方向，是希望能够从一个传统IT企业，向一个泛IT的集产品、方案、服务为一体的服务商定位转型，在这之下规划了四大版块。其中第一大板块就是智能物联版块，今天大家看到是我们在这个版块里推的一步。

　　问：ThinkPlus智能生态和Lecco，两者未来会不会打通？

　　刘军：我们推出两个赋能的品牌，ThinkPlus是我们在面向商用客户的品牌，其实toC是联想的一部分，还不到一半，更大的是在toB，而我们智能物联的市场，toC是一个市场，toB是十倍于toC市场，大家知道有一个概念“数字中国”，大家想一想中国要数字化需要多少智能产品。

　　问：“智慧联想，服务中国”，这个战略怎么实施？

　　刘军：这个愿景是代表联想未来几年的发展方向。这里有两个要点，第一个要点，联想在宣誓对中国的回归，联想在2005年的时候做了一个重要的决定，我们选择了一个国际化的战略方向。现在已经过去13年了，应该说我们在国际化上有很多的磕磕碰碰，但是也取得了很大的成功。今天的联想，我们绝大部分业务是在海外，大概中国业务只在联想占24%左右，所以联想也注意到在过去大概五年，中国市场发生了翻天覆地的变化，随着移动互联网的崛起，在很多领域已经开始超越。所以，我们在去年决定重新回归中国，加大在中国的投入，这是一个要点，回归重要。

　　第二个要点就是向服务转型。我们作为中国传统的IT企业，我们看中国目前的IT市场，一方面PC市场算一个很成熟的市场，但是另一方面，其实中国市场有很多的风口，比如说我们在十九大报告里看到了，我们特别注意到未来十年中国发展的热点是服务，第三产业。在服务的第三产业里，如果大家认真去看，其中数字科技服务是巨大的一块。

　　此外，中国的企业正在经历一个数字化转型，从传统的IT向新的Smart IoT就是“新IT”的转型，这个“新IT”会快速组合你的中产系统，完成新的业务模式进行好的服务，这些特点都是领先的。所以这个转型刚刚开始，我注意到中国有些领军企业已经开始在做的很好，但是绝大部分，我想80%都还刚刚起步，甚至还没有起步，这个过程我觉得也是一个巨大的风口机会。联想作为一个传统的IT公司，我们希望把我们本身数字化转型的经验分享给更多的中国公司，助力他们的成长，这是第二个。再有我们看到了智能物联的机会等等。所以在中国面临几大风口，我们也积极向这个方向转型，在新的高度上帮助和服务好中国。

联想刘军智能
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