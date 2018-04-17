杨元庆定联想新目标：新型设备硬件销售额达10亿美元

联想集团董事长兼CEO杨元庆

新浪科技讯 4月17日下午消息，联想今日举行誓师大会北京站，联想集团董事长兼CEO杨元庆称，在刚刚过去的这个财年，联想营业额重新恢复增长，达到了三年来的最高。新财年，联想的目标是：新型设备硬件的销售规模达到10亿美元，软件、服务等非设备销售额达到20亿美元。

杨元庆称，尽管现在还不能透露全年的盈利情况，但是在三季度，联想的利润已经再次看到年比年50%的增长。

关于移动业务，杨元庆表示，整体业绩虽未达预期，但依然可圈可点，“中国业务在过去一年严酷的市场环境中搏击求生，励志图新”。

他强调，每个业务都要重视增值服务。仅以PC为例，每增加一个点的渗透率，将带来3.3亿美元的营业额，1.3亿美元的利润。联想的愿景目标是新财年把增值服务渗透率提高到3.8%。

此外，他还设立了新财年目标：新型设备硬件的销售规模达到10亿美元，软件、服务等非设备销售额达到20亿美元。（韩大鹏）

以下是杨元庆演讲全文：

小伙伴们，大家好！

这是我们的誓师大会第一次来到钻石球场！大家知道，这里是中国网球公开赛的决战场，是诞生冠军的地方！去年中网男子单打决赛，看得我心潮澎湃。2016年因为伤病提前结束赛季，被很多人看衰的纳达尔，就是在这个球场干净利落地拿下男单冠军，重回巅峰！

而今天，钻石球场迎来了又一位浴火重生、愈战愈勇的选手，那就是我们的联想！

营业额达三年来最高，联想正重回上升通道！

在刚刚过去的这个财年，我们的营业额重新恢复增长，达到了三年来的最高！

尽管现在还不能透露全年的盈利情况，但是在三季度，我们的利润已经再次看到年比年50%的增长！

经历了艰苦卓绝的努力之后，我们终于可以笃定地说，最艰难的日子已经过去，我们又一次进入了上升的通道！

1。 感谢PCSD团队，让联想始终保持行业领先的盈利能力！中国区在刘军的带领下，业务百尺竿头更进一步，大客户营业额历史性地突破了60%的市场份额，会员和用户经营、新零售体系、SMB惠商平台等客户导向的新模式、新通路正在快速搭建。与此同时，新的增长引擎正在建立，SIoT智能生态、服务Go Big战略（新阳光、百应平台等）都已完成布局，让我们不仅看到了勃勃生机，更看到了十足的后劲。

2。 我们的数据中心业务已经进入了高速增长的轨道，三季度实现强劲增长之后，在刚刚过去的四季度，又一次打超预期、打破记录、打穿目标！中国业务年初还是“困难户”，但是在调整组织、更加专注之后，老童带领团队改善销售通路和客户覆盖，优化盈利模型，完善业务模式，以一个漂亮的转身，实现了让我们惊喜的业务大反转！

3。 MBG尽管整体业绩未达预期，但依然可圈可点。2017年，我们在北美、西欧分别实现了高于大市42个百分点和31个百分点的年比年高速增长。拉美的表现更加抢眼，全年销量年比年增速达到市场的8倍，前三个季度利润年比年提升了40%，在最大的4个国家全部位列亚军！中国业务在过去一年严酷的市场环境中搏击求生，励志图新。

4。 我们的联想创投已经成为中国知名的科技产业投资基金，去年新投企业26家，累计已经突破80家，与联想主营业务协同销售实现翻倍增长，并有7家已经成长为独角兽！借助资本和创业的力量，创投正在为联想的主营业务和生态链建设提供强大支撑！

5。 除了以上这些业绩数字之外，这一年，我们进一步优化了多业务操作系统，在深化3x3激励体系的基础上，开始把全球大客户、服务、电子商务、供应链打造成跨业务的共享平台，在提升各业务运转效率的同时，建立起了公司的新能力。

这一年，我们的客户导向有了清晰的体系和标准，与每一个业务、每一个团队、每一个个人都息息相关，紧密挂钩。

这一年，我们的新技术、新产品、新模式、新业务的火种在各个业务、各个大区点亮，涌现出又一批联想英雄。

这些进展和成绩，来之不易，因为我们同时在推动从单一业务向多元业务，从产品导向向客户导向这两大转型，这样的任务和使命，可能是有史以来最为艰巨的，大家为此付出了加倍的努力！大家对目标的坚定不移、对执行的不遗余力、对新事物的求知若渴，在面对机遇时的时不我待、在面对挑战时的坚韧不拔，是联想执着前行的动力！

在这里，我要向所有联想人致以深深的敬意，谢谢大家！

客户导向转型，将围绕三大部分全力推进！

我们先来看看客户导向的转型。客户导向的体系，由三个部分组成：

1。 首先是客户体验：我们要围绕产品设计、产品质量、购买便捷性、交付的及时性、售后支持和品牌知名度，打造最佳的客户体验。去年，这些指标中的大部分都有提升。

我承诺过我们的首席客户体验官，今后我们开的每一个会议，都会从客户之声开始。让我们从今天，从誓师大会做起。不仅如此，今后，客户体验将占到我们每个人KPI的20%，我们不但要自我超越，更要与业界最佳看齐。

2。 客户导向的第二个部分是业务模式，也就是要通过经营用户、经营粉丝；通过建设直接通达用户的销售通路，通过打造高粘性、高忠诚度的订阅模式，提升用户的重复购买率，优化我们的业务模式。

3。 客户导向还能帮助我们拓展业务版图，这也就是它的第三个部分——服务型业务，其中当然包括了订阅型业务。这里除了我们所熟知的围绕设备硬件生命周期的增值服务，以及后面我会到的AI驱动的智能化行业解决方案，今天我重点要强调的是，基于我们在设备上的优势所“赋加”的服务，也就是我们常说的“Device+Cloud”。这里的“+”和“Cloud”。

例如，

把设备及其整个生命周期的服务打包，让客户享受“拎包入住”，用多少，付多少，这是“设备即服务”；

通过用户消费音乐、视频等内容实现变现，这是“内容即服务”；

提供懂的通信的连接服务，这是“连接即服务”；

用户利用我们的设备激活软件或使用第三方的SaaS，我们藉此得到软件或软件服务提供商的分成，这是“软件即服务”；

当然还有游戏运营这样的“平台即服务”。

这就是我们如何把客户导向的转型推向深入，我们需要新的组织、人才、流程，需要有清晰的目标、考核、激励，每个团队，每个领导者都要自我检查，是不是这些要素都已经万事俱备！

向多元业务转型，面向未来的三波战略这样演进！

说完客户导向的转型，那么另一个转型，就是从单一业务向多业务的转型，我们通过推进三波战略来实现。

在去年的誓师大会上，我第一次跟大家分享了三波战略。一年来，三波战略的执行情况如何呢？面向未来，三波战略又将如何演进呢？

第一波：不纠结于短期市场份额和排名，将更关注“跑长跑”的能力！

第一波的个人电脑和平板电脑，是我们的立身之本，我们没有纠结于短期市场份额和排名的变化，而是更关注可持续发展，更关注能力的升级，业务的转型，更关注客户导向，一言以蔽之，就是更关注“跑长跑”的能力。

在可持续发展上，我们聚焦在高增长领域集中发力，游戏电脑和工作站同时跻身十亿美元俱乐部。

在能力升级上，我们加强了直接面向客户的通路，把全球大客户的直接模式扩展到更多的企业级客户，海外电商业务成为10亿美元俱乐部的新成员，中国官网的营业额年比年提升近50%。

在转型上，我们用Smart Lenovo（智慧联想）、Smart Office等等，为PC这个传统设备插上云的翅膀，让电脑不再仅仅是本地计算工具，而是用户实时连接云端并获得丰富服务的窗口。

在客户导向上，上面我已经谈到很多。

新财年，我们将继续专注于显示器、超轻薄这样的高增长领域，希望在十亿美元俱乐部里再添几个新成员。我们将大力加强“设备即服务”的业务。我们将用云内容、用服务进一步为业务赋能，赋新增长和高盈利之能。

这里我想特别强调，每个业务都要重视增值服务。仅以PC为例，每增加一个点的渗透率，将带来3.3亿美元的营业额，1.3亿美元的利润。我们的愿景目标是新财年把增值服务渗透率提高到3.8%。

第二波：移动业务积极求进，数据中心业务实现盈利性增长！

去年大家最寄予厚望的莫过于移动业务。遗憾的是，从经营结果看，我们没有达成预期的大目标。毋庸置疑，MBG所有同事都付出了极大的努力，但执行过程仍有失误，有教训。

针对执行中发现的问题，移动业务在新财年已经进行了大规模优化成本和费用结构的行动，并将建立真正由客户需求驱动的产品开发流程，优化产品组合，聚焦在有竞争优势和盈利能力的市场深耕做透，并且把握住5G等新技术带来的机遇，率先推出5G产品。

第二波的数据中心业务，进展则比预期快得多，这恰恰证明了执行过程中及时复盘、不断验证和调整的重要性以及有效性。

仅仅一年间，在Kirk的带领下，数据中心业务已经焕然一新，不仅找准症结开始补短板，而且组建了强有力的专业团队，重拾信心，业绩实现触底反弹。从二季度开始，我们的盈利水平逐季改善，营业额连续取得年比年增长。在三季度，所有大区都实现了两位数的营业额年比年增长。刚刚过去的四季度，势头越发强劲，订单已经一溜排到新财年，这是一个强势的开端。

新的一年，我们将继续沿着正确的路径向前推进。对于代表行业发展趋势的超大规模数据中心业务，我们将优化成本结构，提升自研自制和客制化的能力。新一年，我们要把自研自制主板SKU数量提升50%，让超大规模数据中心业务的营业额翻番，并且开始盈利。与此同时，对于代表技术发展趋势的软件定义数据中心，我们将加大加快投入，奠定技术上的领先性。我们还将在中国加强行业解决方案，尤其是基于IaaS、PaaS、SaaS的解决方案，以及智能化方案的销售和服务能力。

Kirk有信心在新财年四季度前带领数据中心业务进入盈利性增长的新阶段。对于联想来说，那将是一个历史性的时刻，这意味着第二个利润和增长引擎的诞生，意味着第二项大规模并购的成功！

第三波：新财年新型设备硬件及非设备销售额将分别达到10亿、20亿美元！

让我们再看第三波，从产品到智能生态，我们一步一个脚印，取得了扎实的进展。

1。 这里首先是新设备。一年来，我们发布了一系列新型智能设备，MirageAR头显、智能显示、MirageSolo VR头显、Mirage camera、ThinkSmart Hub智能会议系统等等，在CES上为我们贡献了80个奖项中的2/3。

2。 其次是“设备+云”，除了刚刚我提到的客户导向的各种“xx即服务”之外，我们与迪士尼合作推出了星战主题的游戏内容，我们的智能音箱与喜马拉雅、酷我音乐合作，提供丰富的有声内容。

不仅如此，从中国起步，我们正在打造自己的Smart IoT平台，让PC插上云翅膀，为用户提供丰富的视频、音频、游戏等内容服务，短短一年获得了超过千万的月活用户，日活达到了340万。未来在这个用户、设备和服务集成管理的云平台上，将接入更多智能IOT产品，引进更多用户喜爱的内容和服务。

在商用领域，我们已经基于AR打造了一些行业解决方案，包括工业维护、教育等等。

3。 第三个方面是“基础设施+云”，我们打造了自己的行业大数据平台，已经拥有50多个企业级客户，研究院和数据中心团队合作开发了NVF网络功能虚拟化等技术产品，与三大运营商已经完成或者正在达成测试意向。在新的一年里，更多这样的解决方案将推向市场。

新财年，我们的目标是：新型设备硬件的销售规模达到10亿美元，软件、服务等非设备销售额达到20亿美元。

这些，就是我们三波战略的进展和新一年的一些关键策略及目标。此时此刻，对于未来，我比以往任何时候都更加乐观，更加充满信心。

我一直相信，任何伟大的企业，都必然经历螺旋式上升的过程。每一次我们进入新的领域，树立新的目标，都是为了登上更高的山峰，尽管总有这样那样的变量影响到“攀登”的进程，但成功的执行，从来都是在反复试错和调整之后才能达成，这是执行的常态。现在，我们的PC业务稳健上升，数据中心业务走上正轨，移动业务虽然仍在转型调整的过程中，但已经找到了问题的症结和药方，而第三波的新业务欣欣向荣，这些都说明，我们已经通过拐点，剑指新的高峰！

而让我们更加乐观和自信的另一个原因是，在向上攀登的过程中，我们踩准了道路，未来技术发展的新路，那就是AI人工智能。

联想将争做智能化时代尖兵，誓让“智能化”成为新标签！

今天，大家多多少少已经在享用AI，与智能音箱对话，用智能手机刷脸，探索无人驾驶，但这些只是AI的冰山一角，其真正的影响力将无比深远。它像数字化/信息化之于第三次工业革命一样，正在推动第四次工业革命的到来，它将渗透到每一个行业，每一个企业的每一个价值链环节，将彻底改变我们所处的整个世界。

智能化将给联想带来千载难逢的发展机遇。

对智能化来说，数据是燃料。数据通过设备获取并传输到云上，在反过来又让设备更加聪明的同时，又为行业智能提供了动能。智能化时代将会催生出海量的智能终端、传感器和IoT设备。现在每年的智能设备总量是亿级的，未来将是百亿级、千亿级的。作为全球领先的设备制造商，联想在这方面无疑有着强大的优势。

我们一方面能够提供更加丰富多彩的设备，不仅包括第一波的PC，第二波的手机，还包括第三波的智能音箱、智能显示、AR/VR，以及面向行业的商用IoT设备。另一方面，我们还会努力让这些形态各异、琳琅满目的设备实现真正的智能化：

这意味着所有的设备，都能够实时连接、永远在线。5G、NBIoT窄带物联网的普及，会让这样的目标更容易实现；

设备与设备之间，能够更方便地协同；

所有设备都嵌入了语音引擎、视觉引擎，使它们能够听得到你，看得见你，能用自然语言或手势与你互动；

这还意味着设备能基于大数据理解你，懂你，做出合适的反应；

当然它们还能够无缝地连接到云内容、云应用和云服务，为大家提供个性化的推荐。

为了便于大家理解，我把它们总结为5个连接：设备与网络，设备与设备，设备与人，设备与数据，设备与服务。

有了数据，还需要计算力作为引擎，这是我们的数据中心业务能够提供的。在全球TOP 500超级计算机榜单上，我们是全球厂商第二，Kirk有信心三年内拿下全球第一，强大的计算力，让我们能够支持越来越快的机器学习。

同时我们将让“计算力无处不在”成为现实，大力投资超大规模数据中心、超融合、软件定义、NFV网络功能虚拟化，以及其他先进的技术，比如研究院和DCG共同开发的LICO集群管理系统，能够有力地支撑高性能计算和AI算法开发，助力云服务和边缘计算的智能化。

而要把数据与各行各业的Knowhow结合，对这些数据进行清洗、分析，得出有价值的洞察和解决方案，还需要先进的算法。联想打造了自己的大数据平台，还建立了三个人工智能创新中心，为企业级客户量身打造符合他们需要的行业智能解决方案，这让我们在垂直领域拓展“智能+”成为可能。

数据、计算力、算法，这三个智能化的要素一旦打通，就能够形成完整的垂直行业解决方案，构成行业智能。未来，行业智能就如同水滴一样，将渗透到各行各业，形成智能时代的新蓝海。

这不是遥不可及的“诗与远方”，我们已经在进行自身的智能化转型，我们在用聊天机器人回答50%以上的客户咨询，我们在供应链环节，通过机器学习来提升需求预测的准确性，在相对长期的需求预测方面，机器预测比人的预测准确率更高。我们会从自身的实践起步，先用智能化的解决方案为其他的制造型企业提供服务，然后有选择性地逐渐扩展到医疗、零售、工业维护等更多行业。

这是新时代赋予我们的巨大机遇，我们将顺应潮流，做智能化时代的尖兵，把智能化打造成联想的新标签，嵌入到三波战略的每一个业务、价值链的每一个环节。

12345，新财年联想要这样干！

小伙伴们，我们正处于人类历史长河中最激动人心的变革阶段，技术的发展为我们打开了前所未有的想象空间。时不我待，唯有铿锵前行。

在新的一年里，让我们全力以赴，打赢四场战役：

个人电脑，继续保持领先的盈利能力。

移动业务，积极求进，满血图新。

数据中心，实现可持续的盈利性增长。

人工智能，打造新的竞争优势。

让我们从达成5个小目标开始，让客户导向再进一步，智能化变革扎实起步：

新型智能设备营业额达到10亿美元；

软件和服务总营业额达到20亿美元；

PC增值服务渗透率提升1个百分点，明年再提升1个百分点；

超大规模数据中心业务营业额达到15亿美元，软件定义营业额翻番；

充分利用工业IoT和大数据技术，让垂直行业智能化解决方案的营业额和客户数各增长3倍！

今天跟大家谈了很多，我来帮大家用一个简单的方式记住最关键的内容，大家只要记住12345就可以了：

1。 同一个联想！

2。两大转型！

3。三波战略！

4。四场战役！

5。五个小目标！

同学们，最后我想说的是，“欲渡黄河冰塞川，将登太行雪满山。”向新领域、新高度进击，挑战和困难必然会如影随形，在“同一个联想”的体系里，我们需要以前所未有的力度倡导主人翁精神和创业精神，坚定执着，无畏前行！

经过这个螺旋式上升的过程，相信联想将成为一个更伟大的公司，一个人人知晓并尊敬的公司，恰如我们丹麦团队的愿景，让每一个出租车司机都知道联想。

让我们全力以赴，同心聚力，成就我们共同的联想！

谢谢大家！