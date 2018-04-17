长沙推智能网联汽车路测细则 测试区6月30日对外开放

湖南湘江新区智能系统测试区内，工作人员在进行紧张调试。长沙晚报记者 王志伟 摄

原标题：智能系统测试区6月30日对外开放

长沙晚报4月17日讯 16日，市政府召开新闻发布会，发布《长沙市关于加快新一代人工智能产业发展推动国家智能制造中心建设的若干政策》（以下简称“政策”）和《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》（以下简称“细则”），抢占人工智能和智能网联汽车发展高地，助力长沙建设国家智能制造中心。副市长李晓宏出席。

关键技术团队有望最高获1亿元支持

政策将重点支持智能传感器、智能芯片、图像视频识别、语音识别领域的技术攻关和关键技术转化应用，以及人工智能在智能机器人、智能制造、智能驾驶、智能医疗、智能家居、智能安防等领域的广泛应用、融合创新和解决方案，聚焦拥有新一代人工智能关键、核心技术的企业。

记者了解到，政策共有5条核心内容，将着力引进新一代人工智能产业关键、紧缺技术人才团队；着力推进新一代人工智能产业招大引强；着力引导新一代人工智能创新创业和产业集聚；着力推进新一代人工智能技术在各领域深度融合应用；着力加强新一代人工智能关键核心技术研发，并对不同项目给予几十万元到数千万元不等的资金支持，其中对长沙产业发展有重大贡献，能带来重大经济社会效益的关键、紧缺技术人才团队，最高可给予1亿元项目资金支持。

测试道路里程达12公里，国内最长

日前，工信部、公安部、交通运输部三部委联合下发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，长沙是国内第一个响应出台细则的城市。

智能驾驶是当下人工智能技术应用的热点领域，细则指出，长沙智能网联汽车测试区将逐级申请、逐级开放、分类监管，大幅增强交通安全风险可控性，这在全国智能驾驶测试方案中尚属首创。

据了解，长沙的智能系统测试区位于湖南湘江新区，从2016年6月开始规划建设，分为高速公路测试区、城市道路测试区、乡村道路测试区、越野测试区、研发管理与调试区等主要功能分区，园区内测试道路里程达12公里，是目前国内已投入运营的封闭式测试区中测试场景复杂程度最高、测试道路总里程最长、研发办公配套最齐全的。尤其是长达3.6公里的高速公路模拟测试环境，以及无人机起降跑道，目前在国内独树一帜。

目前，智能系统测试区已经建成并成熟，首期总投资约20亿元，占地面积1232亩，将于6月30日正式对外开放，致力于建成全国智能驾驶测试、检测检验新中心。

（长沙晚报 记者 伍玲）