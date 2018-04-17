美国再对中兴下重手 “小题大做”目的是什么？

原标题：美国对中兴下重手，目的是什么？

当地时间4月16日，美国商务部下令禁止美国公司向中兴通讯出口电信零部件产品，期限为7年。在中美贸易摩擦的大背景下，美国这次对中兴通讯下重手，十分引人关注，其背后到底有什么目的？

美国这是第二次对中兴动手

首先来看整个事情的来龙去脉。

2017年3月，美国商务部决定重罚中兴通讯，理由是美方声称中兴违反了美国对伊朗实施的出口禁令。若出口限制生效，美国零部件制造商和软件公司将不得与中兴开展业务往来，这将最终导致中兴的大部分供应链被切断。

随后，中兴与美国政府达成协议，同意支付总计8.92亿美元罚款，以及3亿美元的暂缓罚款。

然而，美国商务部在2018年4月16日发布的公告中又声称，中兴之前曾向美国商务部提供了虚假陈述。具体来说，美方声称，根据之前的和解协议，中兴通讯承诺解雇4名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯只解雇了4名高级雇员，未处罚或减少35名员工的奖金。

美国“小题大做”的目的何在？

看了这个处理，未免让人觉得处罚是不是太重了？2017年美国处罚中兴的依据是美国方面认定中兴违反美国禁令向伊朗出口产品，特朗普上台之后，对伊朗政策再次变得强硬，并视伊朗为遏制对象。但这一次，美国认定的依据只是中兴在处罚相关人员方面进行了虚假陈述。美国商务部长罗斯当地时间周一（4月16日）声称，“中兴通讯误导了（美）商务部。之后公司不但没有惩戒其员工和高管，反而对他们进行了奖励。这种恶劣行为不容忽视。”

△罗斯

美国再次对中兴通讯下重手，至少说明了三点。

一是，美国削减顺差的诚意不足。当下，围绕中美贸易摩擦，特朗普多次提到的一个理由就是美国对中国逆差太多。而中方也多次表示，希望美国放开对华科技产品出口。美国这次以这样的理由封杀中兴通讯，拒绝向中兴通讯出口电信零部件产品。说明美国仍然没有太多意愿通过扩大对华科技产品出口来削减逆差。

二是，美国方面封杀中兴通讯，打压中国的高科技公司，也再次印证之前美国挑起对华贸易摩擦其目标直指中国制造2025。中国制造2025十大领域中的第一个就是新一代信息技术产业。在信息通信设备方面，要掌握新型计算、高速互联、先进存储、体系化安全保障等核心技术，全面突破第五代移动通信（5G）技术、核心路由交换技术、超高速大容量智能光 传输技术等技术。中兴通讯是中国在这方面的主力公司之一。

三是，中国制造2025应该更大力度推进。美国商务部封杀中兴通讯之所以影响大，一个重要原因是因为中兴所需的元器件无法完全找到美国企业之外的替代方。说白了，有些产品除了美国公司，其它企业生产不了。这个时候被人掐脖子，自然就很难反击。在一些关键领域，国内科技研发应该更给力，以改变被动局面。

我商务部：维护中方企业合法权益

对于美国历次“处罚”中国公司，我国政府官员曾多次表示，称希望中美企业之间的商业合作不要受到政治因素的干扰。

商务部新闻发言人17日回应称，中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。

商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。