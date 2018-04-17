谷歌牵手3D激光扫描机构 保护世界濒危历史遗迹

新浪科技讯 北京时间4月17日上午消息，谷歌最近与3D激光扫描非营利机构CyArk合作，帮助保护世界各地的濒危历史遗迹。这些遗迹或面临不可逆转的破坏威胁或因人类冲突和自然灾害已彻底消失。合作的项目——“Open Heritage”（开发遗产项目）将利用CyArk的激光扫描技术在历史遗迹上捕捉所有重建该遗迹所需的相关数据，以便保存遗迹，并且不管是在电脑上，在移动设备上还是穿戴虚拟头戴设备时方便人们在线探索遗迹。

“借助现代科技，我们比以往任何时候都能更加详细全面地捕捉这些遗迹，包括表面的颜色和纹理，还有用精确到毫米的激光扫描仪捕获的3D几何图形，”谷歌艺术和文化部门的数字考古学家兼项目经理Chance Coughenour在新闻稿中说道，“这些详细的扫描可以用来识别受损部分并协助修复工作。”2011年上线的谷歌艺术和文化是谷歌公司用来帮助保护和便于人们查看了解全球艺术的一个平台。部门最初与博物馆合作，目的是把艺术作品放到网上，并用街景风格的方式呈现著名博物馆。随着这些年的发展，该部门已经扩展到多个不同类型的艺术和文化领域，以及类似VR游览等的交互媒体和其他教育工具。

CyArk成立于2003年，是位于加州奥克兰的一家非营利机构，专注于技术的人道主义和文化方面的用途。这项专门的技术由Ben Kacyra开发，Kacyra是Cyra Technologies的创始人兼首席执行官。Cyra Technologies公司位于湾区，主要为建筑设计师、工程师和建筑公司制作激光测绘、建模和CAD产品。Kacyra表示，在2001年看到塔利班基地组织在阿富汗巴米扬毁掉了1500多年历史的佛像后，他有了成立CyArk的想法，将Cyra的激光测绘技术利用到历史遗迹的保护上。

这种对古代文化的彻底毁坏正是Kacyra所关注的，CyArk的使命就是在这些遗迹遭到类似悲剧之前抢先捕获。为实现这一目标，公司通过使用比Kacyra在Cyra开发的更先进版本的激光扫描系统，以及无人机和DSLR摄像头拍摄高分辨照片。

其中的一处遗迹是缅甸蒲甘的Ananda Ok Kyaung寺庙。这座寺庙在2016年地震中受损严重。CyArk成功激光测绘出地震灾害前的寺庙，现在作为与谷歌在Open Heritage项目中联合推出的体验，人们可以通过寺庙的服务对寺庙进行互动式3D观光。除了Anada Ok Kyaung寺庙，项目总还有其他来自世界18个国家的24处遗址，包括叙利亚大马士革的Al Azem Palace和墨西哥奇琴伊察的玛雅城遗址。

“对于大多数遗址，我们还会开发复杂的3D模型，在谷歌艺术与文化平台中借助新的谷歌Poly 3D查看器，可以让人们从各个角度观察这些遗址，”Coughenour写道，“在过去7年中，我们已经跟全球70多个国家的1500多家博物馆合作，把他们的藏品放到网上，并把更多的世界文化带到人们指尖可触及的地方。这个项目意味着谷歌艺术和文化的第一新篇章，因为这是我们第一次把3D历史遗迹放到我们的平台上。”

谷歌和CyArk还在计划发布模型的源数据。研究人员和其他感兴趣的团队可以将能够申请下载这些数据，以保护和恢复现实生活中遗迹的目的构建应用程序或分析数据。Open Heritage的模型可以在线获得，也可以在谷歌艺术与文化的移动应用上访问（iOS和Android都可以）。之后，通过谷歌的Daydream平台，这些移动应用也会支持VR观光游览。(小白)