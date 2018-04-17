受软银推动 大量基金疯狂向创业公司投资

新浪科技讯 北京时间4月17日上午消息，去年年末时，食品配送公司DoorDash的CEO托尼·许（Tony Xu）四处游走，准备融资，他告诉投资者，为了让成立5年的公司继续增长，需要融入一笔资金，最高2.5亿美元。

他误判了市场。知情人士称，软银和新加坡主权财富基金GIC都想向创业公司投资，它们将融资规模推高到5.35亿美元。

硅谷“金钱机器”再一次高速运转起来，软银发挥了重要任务。软银向科技产业注入巨额奖金，全球各地财大气粗的投资者（包括一些美国VC公司）挺身而出，做出回应。大量后期资金涌入，金额创下新高，拿到资金之后，创业公司将会在更长的时间远离公开市场，不过大量资金涌入也带来一些问题，有人担心企业的估值过高。

最近几个月，一些企业成为热门追逐对象，比如打车服务提供商Lyft、遛狗应用Wag Labs，它们都超额融入大量资金。夺标战再次爆发，一些原本稳健行事的外国投资者也在美国扩充办事处，争夺有潜力的企业家。

Accel Partners后期投资负责人约翰·洛克（John Locke）说，顶级公司的热度与以往一样，而且还有继续升温的迹象。

今年1月至3月中旬，融资至少5000万美元的美国创业公司达到102家，总计金额达到160亿美元，刷新季度纪录。之前的最高点出现在2015年三季度，当时完成交易91宗。

2009-2018每季度，融资至少5000万美元的美国创投交易量

现在的形势与2年前大不相同，2年前，硅谷创业市场一片寒冷，因为大家发现创业公司在私有市场的估值远高于公开市场的估值，结果导致科技IPO市场低迷不振。VC要求企业关注营收和利润，而不是用户增长，投资随之降温，主要是成熟基金的投资降温。

去年春天，软银投入920亿美元成立Vision Fund，专注科技投资。去年，Vision Fund在全球投资360多亿美元，比同年美国VC企业融入的总资金330亿美元还要多。Vision Fund得到了沙特、阿布扎比主权财富基金的支持。

两大主权财富基金与一些退休基金开始直接向创业公司投资，之前它们是通过风险基金投资的。去年，阿布扎比基金公司Mubadala Investment在硅谷设立办事处，沙特基金公司也在美国增加员工。

知情人士称，去年卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）从摩根士丹利请来一名科技银行家，寻找投资交易，向后期创业公司投资。投资局告诉企业家，说他们想投资，金额一般在1亿美元上。

美国VC公司红杉也受到了影响，它正在筹集资金，最高130亿美元，当中包括一个80亿美元的基金，面向后期企业，在美国VC公司中算是规模最大的。

以前红杉喜欢参与规模较小的交易，到目前为止，它所成立的基金金额最大只有20亿美元。去年公司做出决定，准备扩大基金的规模，看起来，即使企业以私营公司身份经营更长时间，将规模变得更大，红杉也是可以接受的。

有些人担心资金太多可能会冲击创业市场。一般来说，当过多的资金涌入硅谷时，创业公司会大肆挥霍，朝着昂贵的新市场挺进，或者与竞争对手打价格战。

Benchmark合伙人比尔·格利（Bill Gurley）今年2月在科技会议上感叹说：“我们推崇‘过度使用’资金，大家都这么干，因为游戏规则就是这样的。”

软银也承受了压力，积极寻找大宗交易，软银高管告诉创业家，投资如果不到1亿美元Vision Fund是不会考虑的。

去年年末时，Wag Labs开始寻求融资，目标金额5000万美元以上。软银Vision Fund高管杰夫·豪森伯德（Jeff Housenbold）听说Wag Labs正在与一名投资者谈判，交易规模超过1亿美元。豪森伯德开出3亿美元“支票”，帮助Wag Labs在全球快速扩张，Wag Labs接受了交易。

知情者称，去年秋天DoorDash开始融资，软银有兴趣，GIC也有兴趣。两家企业竞争，最终各让一步，它们都参与了投资，给了DoorDash大约3亿美元，远超DoorDash的预期。

在硅谷，GIC一直很低调，因为竞争加剧，现在它闹出不少响动。3月中旬，GIC将创业公司创始人召集起来开会，之前它没有举办过类似的会议；GIC借助会议炫耀自己的联系人、合伙人网络。会议持续3天，一些科技名人发表演讲，比如Sun Microsystems创始人维诺德·科斯拉（Vinod Khosla），当时参与者还在旧金山餐厅内举办派对。

不只是后期创业公司融入大量资金，更年轻的公司也分到了果实。例如，Selina是一家酒店连锁创业公司，它为“数字游民”提供床位和办公空间，去年秋天，Selina准备融资5000万美元，用来扩张业务。最终来自迪拜的Abraaj Group向它投资9500万美元，原本Selina只有22家酒店，现在准备增加到50多家。

在过去7年里，Magic Leap一直在开发神秘的AR眼镜，上个月它融资4.61亿美元，总融资达到23亿美元。知道这次融资的主要投资者是谁吗？正是沙特主权财富基金。(德克)