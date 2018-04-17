新浪科技> 创业 > 正文

受软银推动 大量基金疯狂向创业公司投资

受软银推动 大量基金疯狂向创业公司投资
2018年04月17日 10:55 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间4月17日上午消息，去年年末时，食品配送公司DoorDash的CEO托尼·许（Tony Xu）四处游走，准备融资，他告诉投资者，为了让成立5年的公司继续增长，需要融入一笔资金，最高2.5亿美元。

　　他误判了市场。知情人士称，软银和新加坡主权财富基金GIC都想向创业公司投资，它们将融资规模推高到5.35亿美元。

　　硅谷“金钱机器”再一次高速运转起来，软银发挥了重要任务。软银向科技产业注入巨额奖金，全球各地财大气粗的投资者（包括一些美国VC公司）挺身而出，做出回应。大量后期资金涌入，金额创下新高，拿到资金之后，创业公司将会在更长的时间远离公开市场，不过大量资金涌入也带来一些问题，有人担心企业的估值过高。

　　最近几个月，一些企业成为热门追逐对象，比如打车服务提供商Lyft、遛狗应用Wag Labs，它们都超额融入大量资金。夺标战再次爆发，一些原本稳健行事的外国投资者也在美国扩充办事处，争夺有潜力的企业家。

　　Accel Partners后期投资负责人约翰·洛克（John Locke）说，顶级公司的热度与以往一样，而且还有继续升温的迹象。

　　今年1月至3月中旬，融资至少5000万美元的美国创业公司达到102家，总计金额达到160亿美元，刷新季度纪录。之前的最高点出现在2015年三季度，当时完成交易91宗。

2009-2018每季度，融资至少5000万美元的美国创投交易量2009-2018每季度，融资至少5000万美元的美国创投交易量

　　现在的形势与2年前大不相同，2年前，硅谷创业市场一片寒冷，因为大家发现创业公司在私有市场的估值远高于公开市场的估值，结果导致科技IPO市场低迷不振。VC要求企业关注营收和利润，而不是用户增长，投资随之降温，主要是成熟基金的投资降温。

　　去年春天，软银投入920亿美元成立Vision Fund，专注科技投资。去年，Vision Fund在全球投资360多亿美元，比同年美国VC企业融入的总资金330亿美元还要多。Vision Fund得到了沙特、阿布扎比主权财富基金的支持。

　　两大主权财富基金与一些退休基金开始直接向创业公司投资，之前它们是通过风险基金投资的。去年，阿布扎比基金公司Mubadala Investment在硅谷设立办事处，沙特基金公司也在美国增加员工。

　　知情人士称，去年卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority）从摩根士丹利请来一名科技银行家，寻找投资交易，向后期创业公司投资。投资局告诉企业家，说他们想投资，金额一般在1亿美元上。

　　美国VC公司红杉也受到了影响，它正在筹集资金，最高130亿美元，当中包括一个80亿美元的基金，面向后期企业，在美国VC公司中算是规模最大的。

　　以前红杉喜欢参与规模较小的交易，到目前为止，它所成立的基金金额最大只有20亿美元。去年公司做出决定，准备扩大基金的规模，看起来，即使企业以私营公司身份经营更长时间，将规模变得更大，红杉也是可以接受的。

　　有些人担心资金太多可能会冲击创业市场。一般来说，当过多的资金涌入硅谷时，创业公司会大肆挥霍，朝着昂贵的新市场挺进，或者与竞争对手打价格战。

　　Benchmark合伙人比尔·格利（Bill Gurley）今年2月在科技会议上感叹说：“我们推崇‘过度使用’资金，大家都这么干，因为游戏规则就是这样的。”

　　软银也承受了压力，积极寻找大宗交易，软银高管告诉创业家，投资如果不到1亿美元Vision Fund是不会考虑的。

　　去年年末时，Wag Labs开始寻求融资，目标金额5000万美元以上。软银Vision Fund高管杰夫·豪森伯德（Jeff Housenbold）听说Wag Labs正在与一名投资者谈判，交易规模超过1亿美元。豪森伯德开出3亿美元“支票”，帮助Wag Labs在全球快速扩张，Wag Labs接受了交易。

　　知情者称，去年秋天DoorDash开始融资，软银有兴趣，GIC也有兴趣。两家企业竞争，最终各让一步，它们都参与了投资，给了DoorDash大约3亿美元，远超DoorDash的预期。

　　在硅谷，GIC一直很低调，因为竞争加剧，现在它闹出不少响动。3月中旬，GIC将创业公司创始人召集起来开会，之前它没有举办过类似的会议；GIC借助会议炫耀自己的联系人、合伙人网络。会议持续3天，一些科技名人发表演讲，比如Sun Microsystems创始人维诺德·科斯拉（Vinod Khosla），当时参与者还在旧金山餐厅内举办派对。

　　不只是后期创业公司融入大量资金，更年轻的公司也分到了果实。例如，Selina是一家酒店连锁创业公司，它为“数字游民”提供床位和办公空间，去年秋天，Selina准备融资5000万美元，用来扩张业务。最终来自迪拜的Abraaj Group向它投资9500万美元，原本Selina只有22家酒店，现在准备增加到50多家。

　　在过去7年里，Magic Leap一直在开发神秘的AR眼镜，上个月它融资4.61亿美元，总融资达到23亿美元。知道这次融资的主要投资者是谁吗？正是沙特主权财富基金。(德克)

软银创业投资
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有