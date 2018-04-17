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《华盛顿邮报》获两项普利策奖 贝索斯趁机呛特朗普

《华盛顿邮报》获两项普利策奖 贝索斯趁机呛特朗普
2018年04月17日 10:31 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间4月17日上午消息，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯周一在推特上借《华盛顿邮报》获得两个普利策奖一事妙怼唐纳德·特朗普总统。

　　在推文中，贝索斯称赞了《华盛顿邮报》的记者因为“阿拉巴马”和“莫斯科”的两项调查报道获得普利策奖，并大大地让特朗普总统难看了一把。

　　特朗普之前曾支持过前阿拉巴马州议员候选人罗伊·摩尔（Roy Moore），但后者之后被媒体爆料对未成年少女有不端行为，其中部分爆料来自《华盛顿邮报》。

　　“莫斯科”指的是俄罗斯涉嫌干预2016年总统大选一事，这个问题曾被《华盛顿邮报》与《纽约时报》大量报道，两家媒体因而共同获得普利策奖。

　　贝索斯在推文中写道：“伟大的报道需要耐心、毅力和坚持跟进事件的决心，无论事件指向哪里，不管是阿拉巴马还是莫斯科。为《华盛顿邮报》感到骄傲#普利策奖，也祝贺《纽约时报》！”

　　凭心而论，贝索斯和特朗普之间的关系并不怎么友好。特朗普曾多次指责贝索斯和其拥有的两家公司——亚马逊与《华盛顿邮报》，指责的理由则是漏税和制造“假新闻”等等。

　　对特朗普的众多攻击，贝索斯一向保持沉默。但是在2016年大选之前，贝索斯曾批评过特朗普，指责特朗普的行为“侵蚀了我们的民主”，之后在遭到税务“欺骗”的指责时，贝索斯又表示要把特朗普送上太空。(小白)

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