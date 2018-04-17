Google Play遭韩国贸易委员会调查：滥用市场地位

新浪科技讯 4月17日早间消息，据报道，韩国公平贸易委员会（Fair Trade Commission）已开始着手调查Google Play，原因是这家美国科技巨头的移动应用程序商店涉嫌滥用其市场支配地位，迫使当地的游戏发行商只能通过Google Play推出新的手机游戏。

当地时间周一，据业内消息人士表示，韩国公平贸易委员会已经开始调查当地的手机游戏公司，以查看他们是否遭受来自谷歌方面的压力，或是受到了谷歌的胁迫：要么“仅仅通过特定的应用商店推出他们的游戏”，要么“不借助任何应用市场推出他们的游戏”。

另据当地媒体报道，该公平贸易监管机构同时也在调查：如果游戏公司不遵守这些命令，是否会承受负面影响。

在韩国，有超过90%的人都在使用谷歌安卓操作系统运行的移动设备。Google Play在应用市场生态系统中占据着主导地位。

韩国移动互联网商业协会（Korea Mobile Internet Business Association）上月发布的《2017年韩国移动互联网产业报告》（Korea Mobile Internet Industry Report 2017）显示，在去年，Google Play上的移动应用销售额约占全韩国移动应用程序内容销售额的60.7%，其中绝大部分的收入都来自于手机游戏。

报告还显示，苹果应用商店App Store占总销售额的24.5%，而另一家由韩国三大运营商SK电讯、KT和LG Uplus以及门户网站运营商Naver联合运营的应用商店One Store则只占11.6%。

韩国公平贸易委员会的调查是在去年继两款大型手机游戏上架之后开始的。这两款大型手游分别是NCSoft的《Lineage M》和Netmarble的《Lineage 2 Revolution》。它们去年通过Google Play和苹果的应用商店App Store正式登陆韩国，却并未在One Store上架。

即使对于那些在One Store推出的手机游戏而言，也存在过这样的案例：有一些游戏在Google Play和苹果应用商店App Store上架一段时间后，随即就可以在One Store上架。

而谷歌韩国表示，尚无法就此事置评。(赛文)