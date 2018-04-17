新能源汽车销量连续三年全球第一 个人消费占比近75%

数据来源：国家信息中心大数据发展部、工信部、科技部、中国汽车工业协会 统筹：臧春蕾 制图：张芳曼

新能源汽车 跑得挺带劲（大数据观察）

销量连续三年全球第一，个人消费占比近75%

人民日报-本报记者 王 政

核心阅读

我国已经连续三年位居全球新能源汽车产销第一大国。从市场增速、产业链成熟度、投资热度等指标衡量，新能源汽车已成为近年来我国战略性新兴产业的一道亮丽风景。但随着行业竞争不断加剧，财政补贴的技术门槛日益增高，新能源汽车的高增长能否持续？充电基础设施建设怎样适应消费者的期待？

个人消费接近全年新能源乘用车销量的75%，四家中国企业进入全球新能源汽车销量前10名，动力电池出货量超越日韩成为全球第一大生产国……

无论从市场增速、全球排名、产业链成熟度、投资热度等指标衡量，新能源汽车都是近年来我国战略性新兴产业的一道亮丽风景。不过，财政部等部门发布通知，提高新能源汽车财政补贴的技术门槛，并加大财政补贴退坡力度，直至2020年补贴完全退出。那么，新能源汽车的高增长还能持续吗？

超50%

2017年新能源汽车保有量全球占比

销量、增速、市场份额最高，产业技术水平显著提升

2015年新能源汽车销售33.1万辆，同比增长3.4倍。其中，纯电动汽车销售24.7万辆，同比增长4.5倍。

2016年新能源汽车销售50.7万辆，同比增长53%。其中，纯电动汽车销售40.9万辆，同比增长65.1%。

2017年新能源汽车销售77.7万辆，同比增长53.3%。其中，纯电动汽车销售65.2万辆，同比增长59.6%。

简单的数据对比，可以看出我国新能源汽车发展的三大趋势：一是高增长，得益于财政补贴、牌照优惠、不限行等鼓励措施，2015年以来，连续三年销量全球第一，增速均超过50%；二是伴随着补贴退坡、销量基数增大，新能源汽车增速逐渐回落，但2017年新能源乘用车销量中个人消费超七成，说明个人消费市场正在快速兴起；三是纯电动汽车依然是主力，2017年占比83.9%，高于2016年的80.7%和2015年的74.6%。

那么，中国这个“全球第一”的含金量究竟如何？

2017年，全球新能源汽车总销量超过了142万辆，累计销售突破了340万辆。截至2017年底，我国新能源汽车累计销量达到180万辆，在全球累计销量中超过50%。

统计显示，2017年全球前五大新能源乘用车（纯电动和插电式混合动力）销售国中，美国新能源乘用车销量近20万辆，同比增长26%，占国内市场份额为1.2%；挪威销量6.22万辆，增速超过25%，国内市场份额高达39%；德国销量为5.36万辆，同比翻番，国内市场份额达1.6%；法国销量提升至3.6万辆，同比增长26%，国内市场份额达1.7%。当然，增速最快的中国，新能源乘用车销售约55.6万辆，同比增长69%，国内市场份额2.1%。

所以，无论是销量、增速还是全球市场份额，中国均为世界第一，而且与第二名的差距正在越来越大。

“我国新能源汽车产业技术水平也显著提升。乘用车主流车型续驶里程已经达到300公里以上，与国际先进水平同步。”工业和信息化部部长苗圩说，2017年，领先企业的动力电池单体的能量密度达到了每公斤2瓦时，价格达到了每瓦时1.2元人民币。这两个指标比2012年分别提高了2倍、下降了70%。此外，新能源汽车的整车、动力电池的骨干企业研发投入占比达到了8%以上，高于全球行业平均水平。

3.5∶1

新能源汽车车桩比

全国公共充电桩21万个，城际高速快充站建设提速

“单位有几个充电桩，1公里远的购物中心地下车库也可充电，就是小区物业始终以安全为由，不同意在停车位旁安充电桩，还是不方便。”北京的刘先生前年购买了一辆电动车，他的充电经历道出了许多车主的心声。

国家能源局副局长刘宝华说，居住地建桩问题2017年正在逐步解决。据不完全统计，全国私人专用充电桩24万个，均为交流慢充。其中，北京8.3万个、上海7.8万个、广东3.9万个，三地保有量占全国比重超过80%。以北京为例，个人购买电动汽车约10.7万辆，充电设施安装比例接近80%。

“2017年，公共充电桩建设也在稳步增长。”刘宝华说，截至去年底，我国已建成公共充电桩21万个，保有量位居全球首位。其中，交流桩8.6万个、直流桩6.1万个、交直流一体桩6.6万个。城际高速快充站建设提速，建成充电站1400多个，涉及19个省市区、服务3.1万公里的高速公路。

不过，在苗圩看来，全国3.5∶1的车桩比，依然满足不了消费者充电的需求。“随着新能源汽车数量的持续增长，充电基础设施结构性供给不足的问题日益凸显，整体规模仍显滞后。”苗圩说，2020年，我国规划建设公共充电桩数量约50万个，但是同2020年规划中的200万辆年产销量和500万辆保有量相比，充电桩数量仍然不相匹配，车桩比甚至有恶化的趋势。此外，我国充电设施的布局也不够合理，公共充电桩的使用率还不到15%，可持续的商业发展模式还没有形成，依然存在着运营企业盈利困难和消费者反映充电价格偏高的双向矛盾。

刘宝华说，我国充电设施技术水平依然偏低。各类充电设施只能实现单向充电，还难以与电网互动，私人充电设施无法提供智能共享服务。

200万辆

2020年规划年产销目标

“双积分”政策提振信心，多管齐下突破增长瓶颈

“2017年我国新能源汽车77万辆的销量，比2015年翻了一倍多。但是，要完成2020年200万辆的年产销目标，还需要很长时间的努力。”科技部负责人日前表示，“双积分”（平均燃油消耗量、新能源汽车积分并行）政策颁布后，行业对2018年销量达到100万辆还是持乐观态度。不过，要达到2020年全年销售200万辆，完成这个目标仍任重道远。

这样的担心不是没有道理。全国乘用车市场信息联席会统计显示，在2017年新能源乘用车累计销售约55.6万辆，纯电动乘用车销量约为44.9万辆，其中，微型纯电动汽车销量超过了30万辆，占比高达67%。究其原因，一是在山东、河南等地，为了吸引用户，很多微型电动车干脆当低速电动车卖，不用上牌、不用考驾照，照样上路行驶；二是在新能源号牌资源紧张的一线城市，一些消费者倾向于买辆微型电动车；三是售价相对低廉的微型电动车受到租车市场、共享车市场欢迎。

“微型电动车大行其道，还应该从供给角度找原因。”国家信息中心副主任徐长明说，在市场上，70多万元起售的特斯拉Model S之下，可买的纯电动车只剩下补贴后20万元价位的腾势、比亚迪E6和荣威ERX5寥寥数款，中间大概有50万元的价格区间内几乎都是空白，“双积分”政策的实施，就是要解决这一供给断档。

尽管对“双积分”政策抱有信心，但徐长明还是认为，政策驱动的市场不久将遇到发展的瓶颈。“新能源汽车连续4年的高速增长，离不开三大政策的助力，一是高额的补贴；二是牌照、限行方面的优惠；三是公交车、物流车等领域的政策干预。”徐长明预测，鉴于补贴退坡、限牌城市新能源小客车牌照供给紧张、大规模推广城市新能源物流车仍存难度，增长的瓶颈很有可能出现在年销量100万辆至130万辆之时。

如何让更多非限购城市的消费者因自发需求而购买电动汽车，是实现200万辆新能源车年销售目标的关键。而要实现这一点，必须要解决用户痛点。徐长明说，国家信息中心一项用户调研显示，纯电动车用户最不满意的，一是续驶里程不够长，二是充电时间长、充电不方便。中国电动汽车百人会理事长陈清泰认为，电动汽车快速增长的基础，是电动车的性价比和便利性要达到或超过燃油车。因此，除了技术进步，充电基础设施也必须跟上。