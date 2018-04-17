中信评中兴被美禁运芯片:短期影响大 上游可替代性弱

来源：中信证券通信组

中兴通讯被美国禁运芯片点评——影响重大，贸易战进一步发酵

事项：

据外媒报道，美国商务部官员周一透露，因为违反美国制裁规定，美国企业被禁在未来7年内向中国电信设备制造商中兴通讯销售元器件。2016年3月，美国商务部对中兴通讯施行出口限制，禁止美国元器件供应商向中兴通讯出口元器件、软件、设备等技术产品，原因是或嫌违反美国对伊朗的出口管制政策。今番再次对中兴进行封禁，美国商务部官员表示其原因是，根据2017年3月达成的协议，中兴通讯承诺解雇4名高级雇员，并通过减少奖金或处罚等方式处罚35名员工。但中兴通讯在今年3月承认，该公司只解雇了4名高级雇员，未处罚或减少35名员工的奖金。因此采取了新的惩罚措施，而且长达7年。

评论：

短期影响重大。由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国，短期内影响重大。已有订单的交付、订单的新获取都将受到很大影响，预计交付、回款都会受到影响，是否会因为延迟交付导致客户侧的罚款需要根据披露的进一步信息判断。

中兴上游的美国企业。受消息影响，截止4月16日美国股市收盘，高通下跌1.72%、美光下跌1.11%、博通上涨0.98%、英特尔上涨1.04%、Oracel上涨0.35%，由于中兴占以上巨头采购量较小，因此对其影响不大。同时，中兴采购量占自身出货量30%的ACIA暴跌35.97%，Oclaro下跌15.18%、Lumentum下跌9.06%、finisar下跌4.05%、inphi下跌4.05%、fabrinet下跌9.81%、AAOI下跌0.73%

总体而言上游可替代性较弱：在终端基带芯片上，高通可被展讯取代。光模块层面，光迅科技、中际旭创可以在封装部分进行替代，同时国产也具有10G以下光芯片能力，但高速光芯片部分依然依赖进口。博通、英特尔的基站基带FGPA、服务器芯片目前没有替代品，美光的存储可考虑从韩国进口，总体而言可替代性较弱。

长期影响待观察：我们认为，中兴通讯本次遭美国禁运芯片不是一个孤立事件，而是中美贸易战下的一个缩影。对中兴通讯的长期影响需要看两国之间后续的谈判斡旋结果，以及国产自主可控替代化的发展进程。