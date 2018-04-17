亚马逊搁置医院药品销售计划:复杂度高 物流网难搭建

新浪科技讯 北京时间4月17日早间消息，据知情人士透露，去年经过考虑，亚马逊公司的B2B平台Amazon Business搁置了出售和配送药品的计划。

取而代之的是，该公司正专注于通过上述平台向医院和小诊所出售较不敏感的医疗用品，并发现该业务比预期的更具挑战性。

这一失利表明进入医药供应和制药空间存在挑战，即便对于像亚马逊这样的大公司来说也不例外。随着最近有报道亚马逊可能进入该领域，一些医疗和医药分销公司的股票价格掉头向下，但是，他们的顾虑在变成现实的威胁之前，还需经过一些时间。

亚马逊之所以改变原定计划，部分原因在于无法说服大医院改变传统的采购流程，这通常关乎后者与一些中间商和忠实客户的合作关系。

此外，消息人士指出，亚马逊还需要建立一个更为复杂的物流网络，以便处理对温度敏感的医药产品。

尽管如此，亚马逊并未完全排除进入制药分销空间的可能性。多家报道猜测，将来有一天该公司会直接为消费者提供处方药业务。许多人认为，Amazon Business的规模一旦扩大，将重新考虑进入制药领域。

同时，亚马逊继续通过公司内部的不同团队——包括Alexa和神秘的Grand Challenge团队，有时被称为“1492”——探索其他保健项目。

这些报道同时提到Cardinal Health、CVS, McKesson、Walgreens等药店和药品经营企业。

比预期的更困难

几年来，亚马逊一直在向医疗诊所销售医疗产品，如血糖仪、手套、听诊器。根据该公司官网的介绍，现在在美国50个州中的47个州和哥伦比亚特区，亚马逊公司都持有必要的许可证。

不过，据两位熟悉内情的人士透露，尽管亚马逊召集了一个包括主要医院高管在内的咨询委员会，但该公司仍在为与大型医院网络签订合同而努力。这些医院均与Cardinal Health、McKesson等经销商签有长期合同，许多医院还在所谓的团体采购组织占有股份，后者利用他们的集体谈判权、以他们的名义与经销商进行谈判。

此外，亚马逊不销售风险较高的“III级”设备，例如任何需要植入人体并维持生命的产品，如起搏器。一些大医院不愿从亚马逊采购，部分原因就在于此。

亚马逊的一位发言人告诉CNBC：“我们已经开发了Amazon Business平台，我们已经为消费者使用了逆向工作方法，并将其应用到满足业务客户和销售商的需求中。我们采用的一种方法是召集整个行业的咨询委员会向我们反馈意见，以便我们在为客户着想的前提下继续创新。”

据一位专家称，保健产业供应链根深蒂固，很难介入，亚马逊在医疗保健方面的采购经验难以被复制到该领域。

到目前为止，亚马逊在医疗保健业务中的优势仅仅体现在一些规模较小的诊所，如牙科诊所、独立的门诊手术中心和小型医生诊所，那里的医生非常欣赏亚马逊服务的便捷和低廉。

即便如此，接受CNBC采访的几位医生表示，在一些产品的采购上，或在紧急情况下，他们仍主要依赖现有经销商。

亚马逊告诉CNBC，他们可为各种规模的保健机构提供服务：“Amazon Business服务于各种规模的医疗保健客户，从大型综合交付网络（IDN，即向患者提供医疗服务和健康保险计划的系统）到中小型社区医院。我们还为客户提供从医生和牙科诊所到老年人起居和长期护理设施等服务。”

缺少“冷链”

亚马逊进入该领域的另一主要障碍在于仓库和后勤基础设施不适于存储和配送对温度敏感的药物产品。

许多生物制药公司要求在严格控制的供应链系统中完成产品的存储和配送。例如，有些产品必须储存在冷冻的环境下，这就要求仓库具备相应的冷冻设施。

亚马逊目前的物流网络不能满足这种复杂要求。据熟悉该公司的几位人士介绍，如今，一些销售温度敏感产品的亚马逊卖家只能使用定制的送货流程。

这部分供应链通常被称为“冷链”，对于亚马逊来说，建设冷链的成本是很昂贵的。

据业内组织统计，制药公司的产品需要冷藏储存和运输，截至2017年，这部分市场的规模约为2830亿美元，到2021年，有望再增长70%。

“你不能使用联邦或UPS卡车来运送这些产品，”一位与亚马逊合作的保健产品销售商说，“（建设基础设施）将是一项艰巨任务。”(斯眉)