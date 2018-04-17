华为徐直军:贸易战下聚焦服务客户 麒麟芯片不外售

华为轮值董事长徐直军

新浪科技讯 4月17日午间消息，华为分析师大会于4月17日-18日在深圳举行。华为轮值董事长徐直军在会上表示，未来十年华为将保持15%的销售收入用于研发。他还透露，华为旗下的麒麟芯片没有对外销售的计划，华为智能手机将坚持高通、联发科、麒麟多芯片运营的战略。

未来十年将15%收入投入研发

徐直军首先回顾了华为日前发布的2017年年报。2017年华为实现全球销售收入6036亿元，同比增长15.7%；净利润475亿元，同比增长28.1%。其中，运营商业务实现收入2978亿元，同比增长2.5%；企业业务实现销售收入549亿元，同比增长35.1%；消费者业务实现销售收入2372亿元，同比增长31.9%。

从收入结构上看，运营商业务仍旧占据华为总体收入的最大比例，而企业业务和消费者业务则实现了较大幅度的同比增长。不过徐直军表示，不会限制各块业务收入的结构占比，“我们当然希望各块业务实现最大的增长，具体的比例是自然而然的。”

在研发投入上，2017年华为研发费用达897亿元人民币，同比增长17.4%，近十年投入研发费用超过3940亿元。与2016年相比，华为研发投入占收入的比例明显提升，2017年的数字已经达到14.9%。徐直军表示，华为未来十年仍会保持将15%的销售收入投入到研发之中。

将发布AI战略和全场景AI解决方案

徐直军预测，2025年全球智能手机保有量将超80亿，手机上网用户达80%；拥有智能机器人的家庭占比将从1.5%上升为12%；企业数字化水平达到80%，上云比例85%，应用AI的比例将达86%。

因此，华为更新了自己的愿景：把数字世界带入每个人、家庭和组织，构建万物互联的智能世界。

对于AI技术，徐直军表示华为的思考是通过将AI引入智能终端、云和网络，从而向客户提供更有价值的解决方案。他举例称，将AI应用到手机产品，智能手机就会演变为智慧手机；应用到网络，就可成为“自动驾驶”的网络，实现网络无故障。

他还透露，华为将在全联接大会上发布人工智能战略和全堆栈的人工智能解决方案。

贸易战下聚焦服务好客户 麒麟芯片不会对外销售

今日，美国商务部禁止美国企业向中兴出售零部件产品的消息再次引发行业关于中美贸易战的讨论。此前，华为Mate 10通过运营商渠道进入美国市场的计划也曾受到政治因素的阻碍。

徐直军表示，华为在美国的定位和态度十分明确。无论发生什么事，华为还是聚焦做好自己的事情，服务好客户，才能长期生存和发展。“有些事情不是以我们的意志为转移的，放下了反而轻松。有更多的精力和时间打造更好的产品，服务好我们的客户。”

此外，中兴通讯此次被美国禁止购买的产品其中就涉及到芯片产品。被问到华为旗下的麒麟芯片是否有计划对外销售时，徐直军表示，不会将麒麟芯片定位为对外创造收入的业务，而是为了实现华为硬件上的差异化，没有计划将麒麟芯片对外销售。

徐直军进一步表示，华为的智能手机一直都是多芯片运营的战略，不会全部使用麒麟芯片，而是高通、联发科、麒麟都会使用，这个战略会继续坚持，这样才能保证智能手机业务的健康发展。同时三个芯片也是互相竞争的，也可提升麒麟芯片的竞争力。“如果哪天麒麟芯片落后了，我们智能手机怎么卖？”（张俊）