中兴就美禁令发内部信：第一时间成立危机应对工作组

4月17日，在美国商务部对中兴激活拒绝令后，中兴通讯发布内部信称，公司高度重视，第一时间成立危机应对工作组。当前，在各个领域都在分析并制定应对举措，全力以赴、直面危机。任何通往光明未来的道路都不是笔直的，公司国际化征程也同样伴随着曲折和不平。

美国东部时间4月16日美国商务部宣布，中兴通讯违反美国制裁规定，在2016年至2017年间曾向商务部产业安全局做出虚假陈述，涉及“该公司当时声称其正在采取的、以及已经采取的、针对高级雇员的纪律处分”，美国企业被禁在未来7年内向中兴通讯销售元器件。

手机中国联盟秘书长老杳分析认为，中兴被美国禁售芯片七年，本质上讲是中美贸易战的一部分，要真正解决一样需要中美政府之间的谈判。

“没有了美国的芯片及软件供应商，中兴很难在电信设备业生存。像华为、中兴、联想、小米以及OV这样的高科技公司一旦受到美国芯片或部件禁售，无疑是灭顶之灾，这一点是中美科技水平的真实体现，对抗不对抗，差距都在那里，即使强大如华为也一样。”老杳认为，美国发出如此禁令显然针对的不仅仅是中兴，也不会只是因为中兴之前违背了禁令。中国公司进军海外越来越多，遵守国际法及各地法规是保证企业生存壮大的基础。” 到今天这个地步，中兴自己已经无能为力，真正能挽救中兴的只有中国政府。

商务部新闻发言人表示，中方注意到美国商务部宣布对中兴公司采取出口管制的措施。中方一贯要求中国企业在海外经营过程中，遵守东道国的法律政策，合法合规开展经营。中兴公司与数百家美国企业开展了广泛的贸易投资合作，为美国贡献了数以万计的就业岗位。希望美方依法依规，妥善处理，并为企业创造公正、公平、稳定的法律和政策环境。商务部将密切关注事态进展，随时准备采取必要措施，维护中国企业的合法权益。