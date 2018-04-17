新浪科技> 业界 > 正文

多家快递布局快运市场 申通快捷合作快运项目暂缓

多家快递布局快运市场 申通快捷合作快运项目暂缓
2018年04月17日 01:59 新京报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　多家快递布局快运市场 申通快捷合作快运项目暂缓

　　受合作方拖累 申通暂停快运项目

　　项目暂缓期间已发出的申通快运单号仍可正常扫描和签收；多家快递布局快运市场

　　新京报讯 （记者杨砺）“您用别家发件吧。”昨日记者致电申通快运客服询问运营情况时，对方告诉记者，目前申通快运已全国范围内暂停收件。4月15日，申通快递公告称，受合作方快捷快递运行异常影响，将暂缓推进申通快运项目。

　　申通快递4月16日早间发布公告解释，申通快运项目本次暂缓推进系各方股东对商业模式、运营及发展战略存在重大分歧情况下的决定，待申通快运股东协商处理后，尽快推进。

　　申通快捷合作快运项目暂缓

　　申通快运项目是由申通快递与快捷快递于去年11月共同出资建设的项目，以大件物流配送为主要服务内容。双方共出资5000万元，其中申通快递出资3500万元，持股比例占70%，快捷快递出资1500万元，持股比例占30%。

　　申通快递在公告中解释，申通快运项目暂停的主因是由于国家邮政局在4月13日发布了一则消费提示，经邮政业安全监管信息系统监测，快捷快递在部分地区服务运行出现异常，提请广大消费者谨慎使用。申通快递认为，若继续按照上述合作方式推进申通快运项目，可能会给公司带来不确定的风险。因此决定暂缓推进申通快运项目。不过，项目暂缓期间已发出的申通快运单号仍可以正常扫描和签收。

　　此前，上市公司*ST三泰发布公告称，鉴于公司投资的快捷快递目前的经营状况，拟对其投资计提资产减值准备，预计将减少公司2018年第一季度净利润。

　　“公告中提到股东存在重大分歧，很多合作伙伴打来电话询问，”贯铄企业CEO、快递专家赵小敏称，申通方面应尽快披露更多信息。

　　快递企业搞快运没那么简单

　　“快运业务并没有想象的那么简单，”双壹咨询创始人龚福照称，快运与快递存在诸多不同，主营小件的快递公司想要布局大件物流不是简单地用一张网络。他指出，大件物流的包裹又重又大，对于仓储、场地、分拨有更高的要求，在末端派送、系统管理等方面也存在诸多不同。“快递和快运是两张网，而不是简单的一张网。”

　　资深物流从业者刘峰告诉记者，快递企业布局快运业务既有利于企业的增长，又方便客户结算。但是布局快运业务需要已有网络的支撑，“顺丰、中通的物流网络已经能够基本保障稳定，但是申通连快递业务还时常不能保障实效。”

　　国家邮政局数据显示，2月份全国快递服务有效申诉率每百万件为6.75，申通快递高于全国平均有效申诉率，每百万件7.90。

　　据中金公司研报，2014年时申通快递的市场份额还高达16.5%，在三通一达中，排名第一；到2016年，申通的市场份额已下滑到10.4%，在三通一达中，排名下滑到第三。

　　“对于申通而言，更重要的是快递业务怎么做，而不是快运业务。”龚福照称，“如果不能扭转现在的窘境，未来的路将会很难走。”

　　龚福照认为，“快运业务需要大量的前期投入，在网络覆盖率、稳定性不能保证，快递业务没有做好的情况下，快运业务很难做好，更难盈利。”

　　■ 行业

　　快递争夺大件物流 中小快递烦恼多

　　随着快递包裹越来越大，大件物流成了快递企业的兵家必争之地。同时，伴随着快递行业门槛不断提高，竞争日趋激烈，谋求多元布局成为快递企业的普遍选择。

　　易观数据显示，在消费升级背景下，大家电、家具等B2C电商大件包裹的快运需求快速增长，市场空间巨大。

　　大件快递公司中的代表德邦物流的财报显示，从2014年到2016年，德邦的营业收入从104.93亿元增长至170.00亿元，复合增长率达27.29%。

　　常规小件快递公司也纷纷布局快运行业。2017年3月，圆通快运正式启动。2017年10月，韵达快运正式启动。2017年11月，申通快递与快捷快递合资成立快运公司。

　　“快递市场的竞争已经从完全竞争，转向龙头竞争。”龚福照称，在快流企业同质化竞争暂无太大改善的环境下，快递行业的价格战仍然没有结束，快递巨头依靠规模优势、低价抢食市场份额，必然导致二三线快递企业生存艰难。

　　3月23日，针对个别地区网络瘫痪、分拨停工等新闻，全峰快递方面称，人员成本高，造成资金压力大，加之战略调整是导致困境的主因。

　　“目前快递市场格局主要围绕几家巨头之间竞争，其他中小企业没有太多竞争筹码。”赵小敏称，中小企业将进入加速站队时期，在未来2-3年内找到比较好的东家非常关键。（杨砺）

申通快运快递
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有