多家快递布局快运市场 申通快捷合作快运项目暂缓

受合作方拖累 申通暂停快运项目

项目暂缓期间已发出的申通快运单号仍可正常扫描和签收；多家快递布局快运市场

新京报讯 （记者杨砺）“您用别家发件吧。”昨日记者致电申通快运客服询问运营情况时，对方告诉记者，目前申通快运已全国范围内暂停收件。4月15日，申通快递公告称，受合作方快捷快递运行异常影响，将暂缓推进申通快运项目。

申通快递4月16日早间发布公告解释，申通快运项目本次暂缓推进系各方股东对商业模式、运营及发展战略存在重大分歧情况下的决定，待申通快运股东协商处理后，尽快推进。

申通快捷合作快运项目暂缓

申通快运项目是由申通快递与快捷快递于去年11月共同出资建设的项目，以大件物流配送为主要服务内容。双方共出资5000万元，其中申通快递出资3500万元，持股比例占70%，快捷快递出资1500万元，持股比例占30%。

申通快递在公告中解释，申通快运项目暂停的主因是由于国家邮政局在4月13日发布了一则消费提示，经邮政业安全监管信息系统监测，快捷快递在部分地区服务运行出现异常，提请广大消费者谨慎使用。申通快递认为，若继续按照上述合作方式推进申通快运项目，可能会给公司带来不确定的风险。因此决定暂缓推进申通快运项目。不过，项目暂缓期间已发出的申通快运单号仍可以正常扫描和签收。

此前，上市公司*ST三泰发布公告称，鉴于公司投资的快捷快递目前的经营状况，拟对其投资计提资产减值准备，预计将减少公司2018年第一季度净利润。

“公告中提到股东存在重大分歧，很多合作伙伴打来电话询问，”贯铄企业CEO、快递专家赵小敏称，申通方面应尽快披露更多信息。

快递企业搞快运没那么简单

“快运业务并没有想象的那么简单，”双壹咨询创始人龚福照称，快运与快递存在诸多不同，主营小件的快递公司想要布局大件物流不是简单地用一张网络。他指出，大件物流的包裹又重又大，对于仓储、场地、分拨有更高的要求，在末端派送、系统管理等方面也存在诸多不同。“快递和快运是两张网，而不是简单的一张网。”

资深物流从业者刘峰告诉记者，快递企业布局快运业务既有利于企业的增长，又方便客户结算。但是布局快运业务需要已有网络的支撑，“顺丰、中通的物流网络已经能够基本保障稳定，但是申通连快递业务还时常不能保障实效。”

国家邮政局数据显示，2月份全国快递服务有效申诉率每百万件为6.75，申通快递高于全国平均有效申诉率，每百万件7.90。

据中金公司研报，2014年时申通快递的市场份额还高达16.5%，在三通一达中，排名第一；到2016年，申通的市场份额已下滑到10.4%，在三通一达中，排名下滑到第三。

“对于申通而言，更重要的是快递业务怎么做，而不是快运业务。”龚福照称，“如果不能扭转现在的窘境，未来的路将会很难走。”

龚福照认为，“快运业务需要大量的前期投入，在网络覆盖率、稳定性不能保证，快递业务没有做好的情况下，快运业务很难做好，更难盈利。”

■ 行业

快递争夺大件物流 中小快递烦恼多

随着快递包裹越来越大，大件物流成了快递企业的兵家必争之地。同时，伴随着快递行业门槛不断提高，竞争日趋激烈，谋求多元布局成为快递企业的普遍选择。

易观数据显示，在消费升级背景下，大家电、家具等B2C电商大件包裹的快运需求快速增长，市场空间巨大。

大件快递公司中的代表德邦物流的财报显示，从2014年到2016年，德邦的营业收入从104.93亿元增长至170.00亿元，复合增长率达27.29%。

常规小件快递公司也纷纷布局快运行业。2017年3月，圆通快运正式启动。2017年10月，韵达快运正式启动。2017年11月，申通快递与快捷快递合资成立快运公司。

“快递市场的竞争已经从完全竞争，转向龙头竞争。”龚福照称，在快流企业同质化竞争暂无太大改善的环境下，快递行业的价格战仍然没有结束，快递巨头依靠规模优势、低价抢食市场份额，必然导致二三线快递企业生存艰难。

3月23日，针对个别地区网络瘫痪、分拨停工等新闻，全峰快递方面称，人员成本高，造成资金压力大，加之战略调整是导致困境的主因。

“目前快递市场格局主要围绕几家巨头之间竞争，其他中小企业没有太多竞争筹码。”赵小敏称，中小企业将进入加速站队时期，在未来2-3年内找到比较好的东家非常关键。（杨砺）