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美国Space X估值达250亿美元

美国Space X估值达250亿美元
2018年04月17日 00:45 新浪综合
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　　来源：北京商报

　　对于为Model 3产量忧心忡忡的特斯拉首席执行官马斯克来说，Space X给他带来了久违的好消息。据海外媒体报道，风投行业研究公司PitchBook的数据显示，火箭制造商Space X在近日授权启动了5.07亿美元的I轮融资，此轮融资的价格为每股169美元，由此Space X估值将达到250亿美元。

　　PitchBook指出，马斯克将直接购买约1亿美元的股份，另外4亿美元来自富达投资牵头的其他投资方。据估算，随着Space X估值的提高，马斯克的个人财富将增加约14亿美元，达到213亿美元。此外，如果此轮融资完成，Space X将成为仅次于Uber和Airbnb的第三大由风险投资支持的公司。

　　马斯克的Space X希望通过实现火箭的回收再利用，大幅度节省太空旅行的相关开支，进而推广和利用这一商业模式，促进整个航天事业的跨越性发展，甚至有朝一日重登月球、殖民火星。

　　此前，Space X成功发射猎鹰重型火箭，猎鹰重型火箭从佛罗里达肯尼迪航天中心发射升空，并成功完成两枚一级助推火箭（即常规的猎鹰9号火箭）的完整回收。

融资火箭美元
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