非正式研究：特斯拉电池在16万英里后仍保持90%容量

来源：cnBeta

与传统燃油车型相比，经过多年的使用，纯电汽车在续航里程的衰减上要更大一些。这是电池的物理特性使然，不过各家车企在电池技术上还是存在着较大的差异。作为纯电汽车的行业领跑者，特斯拉最近公布了一批数据，其采集自欧洲的数百位车主。尽管不是由实验室正式生成的数据，但它更贴近于实际，因为这代表了真实的用户体验。

数据显示，在行驶3万英里（5万公里）之后，特斯拉EV车型仅损失了5%的电池容量。在迈过16万英里之后，其仍然保持着90%的电池容量。

当然，由下方分布图可知，即便特斯拉有着严格的品控，也不是所有电池都那么给力。对于那些异常数值，或许要将车主的充电频次等因素考虑进去。

电池专家的建议是，日常使用最好保持70%的电量，要出远门时再考虑充到100%。

在质保条款中，特斯拉并未明确针对Model S和Model X的电池衰退基准线。好消息是，对于即将到来的Model 3，特斯拉会承诺70%的电池容量。

最后，外媒Electrek还报道了日产聆风（Leaf）。这款纯电车型在五年之后，损失了大约20%的电量。

[编译自：TechSpot , via：Electrek]