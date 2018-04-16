三星和LG拟关闭中国LCD电视工厂 中美贸易摩擦影响

新浪科技讯 北京时间4月16日晚间消息，韩国媒体《The Investor》今日援引知情人士的消息称，受正在酝酿中的中美贸易战的影响，韩国两大科技巨头三星和LG可能被迫关闭其在中国的LCD电视机工厂。

三星和LG在中国LCD电视工厂生产的40英寸至50英寸电视机被出口到美国市场。知情人士称，这两家公司已接近作出关闭工厂的决定，因为美国可能向来自中国的电视机产品征收让他们难以承受的高关税。

据一位三星官员抱怨称：“这几乎是不可避免的。在征收25%的关税后，工厂连收支平衡都无法实现。”而LG一位官员称，LG正在考虑一系列选项，以应对中美之间的贸易冲突。一些知情人士称，关闭中国LCD电视工厂后，三星和LG将把受影响的制造任务转移到其他国家。

目前，三星和LG从中国出口到美国的电视机总量，占其整体电视机出货量的比例不到10%，其大部分电视机在其他市场生产，如墨西哥。

近期，美国政府决定对1300种中国出口商品征收25%的关税，包括机器人、通信设备、化学品和电动汽车等。在经过一系列听证会和评估之后，美国政府可能于下月最终确定被征收高额关税的商品清单。(李明)