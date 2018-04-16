高通拟今日重新向中国商务部申请恩智浦收购交易

新浪科技讯 北京时间4月16日下午消息，有消息人士称，美国芯片制造商高通公司将最早于周一向中国政府再次申请其对恩智浦半导体（NXP Semiconductors）440亿美元的收购批准，以便给予监管机构更多时间来决定交易是否进行并避免崩溃。

4月17日本是监管机构决定交易的最后期限。但是就在这个最后期限的前几天，这家圣地亚哥的公司于周六在中国商务部的要求下撤销了其之前提交的反垄断申请。

在半导体领域，恩智浦半导体是全球最大的制造商之一。收购恩智浦对高通来说十分重要，后者正在寻求用户群的多样化，并日渐成为快速发展之汽车市场上的领先芯片供应商。

该美国芯片制造商已经获得全球9家监管机构中8家机构的批准，以最终敲定收购。中国监管机构是唯一一家还未给予批准的。通过再次申请，高通或许将给商务部提供另外6个月的时间窗口来评估其申请。这将是高通第二次重新向商务部提交其反垄断申请。

但是，分析师认为，在中美贸易和投资紧张局势未得到解决之前，中国商务部不太可能批准这次交易。

东方亿思知识产权代理有限责任公司的专利诉讼和许可总监艾瑞克·罗宾逊（Erick Robinson）表示：“在华盛顿和北京之间解决他们的分歧之前，高通的收购交易恐难以进行。”

本月早些时候，特朗普政府拟议对约1300中工业、技术、交通和医疗产品征收近500亿美元的关税，以迫使北京更改其知识产权政策。

而北京方面立即以对关键美国进口产品征收500亿美元关税进行反击。

咨询公司Control Risks的中国和北亚地区分析总监安德鲁·吉尔霍姆（Andrew Gilholm）说，中国并没有阻止这项交易，“他们只是压着不批准”。吉尔霍姆表示，他也听说了高通撤销申请并打算再次申请的事情。

他补充说，作为一家美国公司，高通正好撞在枪头上。“高通的位置非常尴尬：从有国家安全的角度，从竞争和中国行业政策的角度——总之，贸易战中的一切影响因素高通都占了。”

高通拒绝予以置评。中国商务部未立即做出回应。

在最近几轮讨论中，反垄断问题被多次提及。不过，消息人士表示，高通面临的这些其实是没有根据的，跟交易也无关。

高通清楚，自己需要向商务部提交一系列保证，以确保恩智浦的客户不必同样购买高通的许可。

高通曾在2016年10月份宣布打算收购荷兰半导体公司，并在2月份表示将竞标价格提高到每股127.50美元，使得恩智浦估值高达440亿美元。

几周之后，借国家安全为由，特朗普下令竞争对手博通公司暂缓对高通的1170亿美元收购。高通的股价自今年年初以来已下跌近13%，恩智浦的股价在同期下跌约3%。(木尔)