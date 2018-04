腾讯布局汽车智能化：一汽成与腾讯合作的第6家车企

新浪科技讯 4月16日下午消息,腾讯公司与中国一汽正式签署战略合作框架协议,展开全方位战略合作。双方将基于腾讯车联“AI in Car”智能解决方案,打造智能网联产品,基于数据运营和增值服务的联合体。

据腾讯方面介绍,此次合作聚焦在场景研究、信息安全、车联网生态、云平台与大数据等领域。其中在场景研究领域,双方将开展基于场景的用户需求及痛点研究,为产品策划提供支撑;在信息安全领域,一汽联合腾讯科恩实验室开展信息安全合作;在车联网生态领域,双方将探索共建“互联网+汽车”生态圈;在云平台与大数据领域,双方在人工智能、精准营销、大数据分析、产品及服务等方面共同探索大数据研究与应用。

去年11月腾讯车联推出“AI in Car”,是腾讯专门为下一代智联网汽车打造的车联网解决方案,汇集了腾讯体系内安全平台、内容平台、大数据、服务生态和AI能力,提供智能化、场景化、个性化、社交化的服务体系。腾讯车联”AI in Car”的优势首先体现在与人的交互和用车场景识别上,”AI in Car”依托腾讯叮当智能语音平台构建了车载语音技术链条,“能听清、能听懂、能满足、会反馈”。

随后,腾讯车联与广汽、长安、吉利、比亚迪、东风柳汽五家汽车厂商签订了战略合作协议,第一辆搭载腾讯车联“AI in Car”的汽车广汽iSPACE实现了“AI in Car”的首次落地应用。

据了解,中国一汽也已展开对智能网联技术的全方面探索,从卡车、轿车、智能网联应用示范区建设发展,并正式组建了智能网联研发院。目前,中国一汽已研发车辆远程控制、多屏联动、智能交通出行、智能家居互联等功能,其智能网联技术成果已经逐步应用于推向市场的汽车产品,包括红旗系列、奔腾系列及解放J7智能重卡等车型。(宵寒)